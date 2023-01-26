O território de Vélizy Vallées organiza principalmente o serviço de ônibus:
- a partir do leste e sudeste da comunidade de aglomeração Grand Parc de Versailles: Bièvres, Buc, Châteaufort, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, Toussus-le-Noble, Vélizy-Villacoublay e Viroflay
- e várias comunas vizinhas: Magny-les-Hameaux, Saclay e Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Este território possui 33 linhas regulares que oferecem serviços intra ou intermunicipais, possibilitando o acesso:
- Mais de 20 estações e estações da rede de bondes do metrô TREN/RER
- muitos pontos de interesse, como o centro da cidade de Versalhes e os centros de emprego de Buc e Les Loges-en-Josas e Vélizy-Villacoublay
- o Campus HEC em Jouy-en-Josas, a escola de ensino médio franco-alemã em Buc e muitas escolas de ensino fundamental e médio da região
Mapeamento do território de Vélizy Vallées
As principais estações e estações da rede TRAIN/RER METRO TRAMWAY atendidas pelas linhas regulares do território (excluindo linhas escolares)
Tabela das principais estações e estações da rede de bondes TREN/RER atendida pelas linhas regulares do território (excluindo linhas escolares)
Linhas regulares ligando o território a Versalhes
Vallées de Vélizy - Índices das linhas regulares que ligam o território a Versalhes (22, 23, 24, 260, 261, 262, 263, 264)
- Linha 22 – Versalhes Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Bièvres Burospace
- Linha 23– Versalhes Europa <> Vélizy-Villacoublay Vélizy 2 - T6
- Linha 24– Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Vélizy-Villacoublay Centre Comercial
- Linha 260– Versalhes Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Magny-les-Hameaux ZA do Bois des Roches
- Linha 261– Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Buc Haut Pré
- Linha 262– Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Linha 263– Versalhes, Gare de Versalhes, Château Rive Gauche <> , Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Linha 264– Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Buc <> Gare de Jouy-en-Josas
- Ônibus noturno "Versailles Chantiers" – novo serviço a partir de 29/08/2022
Linhas regulares ligando o território às estações de Chaville
Vallées de Vélizy - Índices das linhas regulares que ligam o território às estações de Chaville (32, 33, 34)
Linhas regulares ligando o território à Pont e ao Musée de Sèvres
Vélizy Vallées - Índices das linhas regulares que ligam o território à Ponte e ao Museu de Sèvres (40, 42, 45)
Linhas regulares que oferecem serviços locais para Jouy-en-Josas, Saclay e Vélizy-Villacoublay
Vélizy Vallées - Índices regulares de linha tranquilizando os serviços locais em Jouy-en-Josas, Saclay e Vélizy-Villacoublay (11, 12, 31)
Linhas regulares da escola
Em 1º de setembro de 2022, 11 das 15 linhas regulares de escolas no território estão mudando seu número. Descubra agora o novo número da sua linha!
Tabela das linhas regulares das escolas
* As partidas da linha 22 assumidas pela nova linha 115 são apenas aquelas que circulam entre o distrito de Metz em Jouy-en-Josas, a estação Versailles Château Rive Gauche e a escola secundária Jules Ferry