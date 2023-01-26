Bem-vindos ao território de Vélizy Vallées!

Encontre todas as informações essenciais sobre a região de Vélizy Vallées.

O território de Vélizy Vallées organiza principalmente o serviço de ônibus:

  • a partir do leste e sudeste da comunidade de aglomeração Grand Parc de Versailles: Bièvres, Buc, Châteaufort, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, Toussus-le-Noble, Vélizy-Villacoublay e Viroflay
  • e várias comunas vizinhas: Magny-les-Hameaux, Saclay e Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Este território possui 33 linhas regulares que oferecem serviços intra ou intermunicipais, possibilitando o acesso:

  • Mais de 20 estações e estações da rede de bondes do metrô TREN/RER
  • muitos pontos de interesse, como o centro da cidade de Versalhes e os centros de emprego de Buc e Les Loges-en-Josas e Vélizy-Villacoublay
  • o Campus HEC em Jouy-en-Josas, a escola de ensino médio franco-alemã em Buc e muitas escolas de ensino fundamental e médio da região
Mapeamento do território de Vélizy Vallées

As principais estações e estações da rede TRAIN/RER METRO TRAMWAY atendidas pelas linhas regulares do território (excluindo linhas escolares)

Tabela das principais estações e estações da rede de bondes TREN/RER atendida pelas linhas regulares do território (excluindo linhas escolares)

Linhas regulares ligando o território a Versalhes

  • Linha 22  – Versalhes Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Bièvres Burospace
  • Linha 23– Versalhes Europa <> Vélizy-Villacoublay Vélizy 2 - T6
  • Linha 24– Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Vélizy-Villacoublay Centre Comercial
  • Linha 260– Versalhes Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Magny-les-Hameaux ZA do Bois des Roches
  • Linha 261– Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Buc Haut Pré
  • Linha 262– Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
  • Linha 263– Versalhes, Gare de Versalhes, Château Rive Gauche <> , Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
  • Linha 264– Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Buc <> Gare de Jouy-en-Josas
  • Ônibus noturno "Versailles Chantiers" – novo serviço a partir de 29/08/2022

Linhas regulares ligando o território às estações de Chaville

  • Linha 32  – Chaville Gare de Chaville Rive Droite <> Jouy-en-Josas HEC
  • Linha 33– Chaville Gare de Chaville Rive Droite <> Gare de Bièvres
  • Linha 34– Chaville, Gare de Chaville, Rive Droite, <> Vélizy-Villacoublay Centre, Comercial

Linhas regulares ligando o território à Pont e ao Musée de Sèvres

  • Linha 40  – Boulogne-Billancourt Pont de Sèvres <> Vélizy-Villacoublay Inovel Parc Nord
  • Linha 42– Boulogne, Billancourt, Pont de Sèvres <> , Vélizy-Villacoublay, L'Onde Maison des Arts
  • Linha 45– Sèvres Musée de Sèvres <> Vélizy-Villacoublay Mairie de Vélizy

Linhas regulares que oferecem serviços locais para Jouy-en-Josas, Saclay e Vélizy-Villacoublay

  • Linha 11  – Gare de Jouy-en-Josas <> Saclay Val d'Albian Villeras
  • Linha 12– Gare de Jouy-en-Josas <> Jouy-en-Josas INRAE
  • Linha 31– Vélizy-Villacoublay Robert Wagner <> Viroflay Chaville-Vélizy Gare

Linhas regulares da escola

Em 1º de setembro de 2022, 11 das 15 linhas regulares de escolas no território estão mudando seu número. Descubra agora o novo número da sua linha!

* As partidas da linha 22 assumidas pela nova linha 115 são apenas aquelas que circulam entre o distrito de Metz em Jouy-en-Josas, a estação Versailles Château Rive Gauche e a escola secundária Jules Ferry