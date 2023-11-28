A partir de 1º de janeiro de 2024, encontre aqui as notícias de todas as suas linhas Cergy-Pontoise Confluence!
Linha 4: Conflans Sainte Honorine - Achères - Saint Germain en Laye
Linha 5: Conflans-Sainte-Honorine - Achères - Poissy
Linha 5S: Conflans-Sainte-Honorine - Saint-Germain-en-Laye - Leonardo da Vinci
Linha 11: Conflans Sainte Honorine (SNCF Romagné) - Herblay (Les Buttes Blanches)
Linha 14: Conflans Sainte Honorine (RER Conflans Fin d'Oise) - Neuville sur Oise (SNCF)
Linha 17A: Conflans Sainte Honorine (SNCF Conflans Fin d'Oise) - Conflans Sainte Honorine (Les Hautes Rayes)
Linha 17B: Conflans Sainte Honorine (SNCF Conflans Fin d'Oise) - Conflans Sainte Honorine (Les Hautes Rayes)
Linha A1: Serviço urbano Achères - Achères
Linha A2: Achères - Poissy
Linha 29: Estação Ferroviária Neuville University RER - Pontoise
Linha 30: Pontoise Canrobert RER - Pontoise Canrobert RER
Linha 33: Neuville University RER - Pontoise gal de Gaulle SNCF
Linha 34: Cergy-le Haut RER - Universidade Neuville RER
Linha 35: Pontoise Général de Gaulle RER - Cergy-le Haut RER
Linha 36: Pontoise Canrobert RER - Courdimanche Croizettes
Linha 38: RER da Prefeitura de Cergy - Menucourt La Taillette
Linha 39: Cruz do Jubileu Cergy-Saint-Christophe RER - Menucourt
Linha 40: Cergy-Saint-Christophe RER - Vauréal La Siaule
Linha 42: Prefeitura de Cergy RER - Pontoise les Beurriers
Linha 43: Pontoise Place du Général de Gaulle RER - Osny les Patis
Linha 44: Cergy-Préfecture RER - Cergy-Saint-Christophe RER
Linha 45: Pontoise Canrobert RER - Cergy le Haut RER
Linha 46: Pontoise Gare - Cergy-Saint-Christophe RER
Linha 47: Jouy le Moutier Croix Saint Jacques - Vauréal Georges Brassens
Linha 48: Cergy-Préfecture RER - Vauréal Les Toupets/Jouy le Moutier Écancourt
Linha 49: Cergy-Préfecture RER - Universidade Neuville RER
Linha 55: Conflans Gare - Gare de Liesse RER C
Linha 56: Estação Ferroviária Pontoise Canrobert RER - Méry-sur-Oise
Linha 57: Osny Stade Christian Léon - Saint Ouen l'Aumône Lycée T. Jean Perrin
Linha 58: Pontoise Canrobert RER - Saint Ouen l'Aumône Avenue de la Mare
Linha 59: Cergy-Préfecture RER - Saint Ouen l'Aumône Fond de Vaux
Linha 60: Cergy-Préfecture RER - Osny Clinique Sainte Marie