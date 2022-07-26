Organizada em torno da comunidade de aglomeração Paris Salay, sua nova rede unificada atende os municípios de Massy, Palaiseau, Les Ulis, Gif-sur-Yvette, Orsay e Saclay

O território possui 44 linhas regulares de ônibus, que permitem acessar:

· 10 estações RER B, 3 estações RER C e a estação TGV de Massy

· Um grande número de locais de interesse e centros de emprego , como o parque empresarial Courtaboeuf, o planalto de Saclay ou o shopping Les Ulis 2

· Campi universitários e escolares, em particular os campi da Universidade de Paris Saclay e das grandes écoles (ENS Paris Saclay, CentraleSupélec, École Polytechnique, etc.)

Até breve na sua rede.