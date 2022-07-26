Bem-vindo à sua rede de ônibus na região de Paris Saclay!

A partir de 1º de agosto de 2022, encontre nesta página todas as informações essenciais para facilitar sua viagem pelo território.

mapa do território de Paris Saclay

Organizada em torno da comunidade de aglomeração Paris Salay, sua nova rede unificada atende os municípios de Massy, Palaiseau, Les Ulis, Gif-sur-Yvette, Orsay e Saclay

 O território possui 44 linhas regulares de ônibus, que permitem acessar:

·       10 estações RER B, 3 estações RER C e a estação TGV de Massy

·       Um grande número de locais de interesse e centros de emprego , como o parque empresarial Courtaboeuf, o planalto de Saclay ou o shopping Les Ulis 2

·       Campi universitários e escolares, em particular os campi da Universidade de Paris Saclay e das grandes écoles (ENS Paris Saclay, CentraleSupélec, École Polytechnique, etc.)

 Até breve na sua rede.