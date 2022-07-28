O território de Bièvre organiza principalmente o serviço de ônibus:

Estabelecimento territorial público Vallée Sud - Grand Paris: os principais municípios envolvidos são Antony, Châtenay-Malabry, Clamart e Le Plessis-Robinson

Vários municípios da comunidade de aglomeração Paris-Saclay: Massy, Verrières-le-Buisson e Wissous

Este território possui 6 linhas regulares e 2 filas escolares que permitem que você alcance:

Várias estações e estações da rede Île-de-France Mobilités:

Linhas B e C do RER que atendem o território a leste e sul

que atendem o território a leste e sul O bonde T6 cruzando Clamart e ao longo de Le Plessis-Robinson

cruzando Clamart e ao longo de Le Plessis-Robinson De TVM a La Croix de Berny

Os principais centros de emprego da região:

O distrito comercial de La Croix de Berny (Antony)

A zona comercial Novéos (Le Plessis-Robinson / Clamart)

O Parque Tecnológico (Le Plessis-Robinson / Clamart)

O local de design e produção da Schlumberger (Clamart)

Antonypole (Antony)

Muitos estabelecimentos educacionais, culturais e de saúde, como o CREPS d'Île-de-France em Châtenay-Malabry ou o hospital Béclère em Clamart

A partir do verão de 2023, você poderá pegar o novo bonde T10 que atravessará todo o território de Bièvre: de Clamart a La Croix de Berny via Châtenay-Malabry e Le Plessis-Robinson.