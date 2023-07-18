Notícias semelhantes

Bem-vindo ao seu território "Pays de Montereau"

Encontre todas as informações essenciais sobre o território do "Pays de Montereau": aberturas de linhas, incidentes graves, etc. Seu transporte público não guardará mais segredos para você!

Este território é composto por 21 municípios, sendo atendidos por:

Ao clicar nas linhas correspondentes, você acessará os horários de verão deles.

1 linha expressa

Linha Expressa

Linha Expressa

4 Linhas principais

Linhas principais

Linhas principais

  • Linha A: Montereau-Fault-Yonne (Confluente ZA) - Saint-Germain-Laval - Montereau-Fault-Yonne (Rue de Varennes)
  • Linha B: Varennes-sur-Seine (Maison Rouge) - Cannes-Écluse (Saint-Georges)
  • Linha 19: Égreville - Montereau-Fault-Yonne
  • Linha EMPLET: Montereau-Fault-Yonne - Montereau-Fault-Yonne (ZAC Sucrerie)

5 ramais

Ramais

Ramais

  • Linha C: Montereau-Fault-Yonne (estação de trem) - Saint-Germain-Laval
  • Linha G: La Grande-Paroisse - Montereau-Fault-Yonne
  • Linha I: Misy-sur-Yonne - Montereau-Fault-Yonne
  • Linha F: Forjas (Les Courreaux) - Montereau-Fault-Yonne (estação ferroviária)
  • Linha L: Laval-en-Brie (La Morelle) - Montereau-Fault-Yonne (estação de trem)

2 Linhas da escola

Linhas da escola

Linhas da escola

  • Linha E: La Brosse Montceaux - Barbey
  • Linha 15: Salins - Montereau-Fault-Yonne (esta linha não opera no verão - retoma a partir de 4 de setembro)

Serviços específicos

  • Um serviço de Transporte sob Demanda
  • 2 ônibus noturnos (Montereau Nord e Montereau Sud). Este serviço entrará em operação a partir de 4 de setembro.

