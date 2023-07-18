Notícias semelhantes

Este território é composto por 21 municípios, sendo atendidos por:
Ao clicar nas linhas correspondentes, você acessará os horários de verão deles.
1 linha expressa
4 Linhas principais
- Linha A: Montereau-Fault-Yonne (Confluente ZA) - Saint-Germain-Laval - Montereau-Fault-Yonne (Rue de Varennes)
- Linha B: Varennes-sur-Seine (Maison Rouge) - Cannes-Écluse (Saint-Georges)
- Linha 19: Égreville - Montereau-Fault-Yonne
- Linha EMPLET: Montereau-Fault-Yonne - Montereau-Fault-Yonne (ZAC Sucrerie)
5 ramais
- Linha C: Montereau-Fault-Yonne (estação de trem) - Saint-Germain-Laval
- Linha G: La Grande-Paroisse - Montereau-Fault-Yonne
- Linha I: Misy-sur-Yonne - Montereau-Fault-Yonne
- Linha F: Forjas (Les Courreaux) - Montereau-Fault-Yonne (estação ferroviária)
- Linha L: Laval-en-Brie (La Morelle) - Montereau-Fault-Yonne (estação de trem)
2 Linhas da escola
- Linha E: La Brosse Montceaux - Barbey
- Linha 15: Salins - Montereau-Fault-Yonne (esta linha não opera no verão - retoma a partir de 4 de setembro)
Serviços específicos
- Um serviço de Transporte sob Demanda
- 2 ônibus noturnos (Montereau Nord e Montereau Sud). Este serviço entrará em operação a partir de 4 de setembro.