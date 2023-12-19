Localizado na parte nordeste do Val-d'Oise, o território do Haut Val d'Oise organiza principalmente o serviço de ônibus de 345.754 habitantes distribuídos por 52 municípios.

Os municípios do território estão ligados a três Comunidades de Municípios:

A Comunidade de Municípios de Haut Val-d'Oise (CCHVO) para os 8 municípios localizados no Noroeste, a Comunidade de Municípios do Vale do Oise e das Três Florestas (CCVO3F) para os 8 municípios localizados no Centro-Oeste e a Comunidade de Municípios de Carnelle Pays-de-France (CCCPF) para os 19 municípios localizados no Leste, e vários outros intermunicípios distribuídos no Sul do território.

Esta área possui 28 linhas de ônibus que oferecem serviços intramunicipais ou intermunicipais, regulares e escolares, e possibilitam o acesso:

Muitos pontos de interesse, como o parque empresarial Persan, o centro comercial Grand Val e a Universidade de Cergy, 36 escolas, incluindo a Universidade de Cergy, e mais de 35 estações na rede (4 linhas RER A, B, C e D) e (3 linhas Transilien H, J e L).