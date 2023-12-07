Notícias semelhantes

O território de Evry Centre Essonne organiza principalmente o serviço de ônibus:
- cidades no oeste da Comunidade de Aglomeração do Sul da Grande Paris : Grigny, Ris-Orangis, Evry-Courcouronnes, Bondoufle, Lisses, Villabé, Le Coudray-Montceaux, Morsang-sur-Seine, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Saint-Germain-lès-Corbeil, Soisy-sur-Seine, Etiolles, Tigery.
- e várias comunas vizinhas: Morsang-sur-Orge, Viry-Châtillon, Fleury-Mérogis.
Este território possui 60 linhas regulares que fornecem serviços intra- ou intermunicipais, e possibilitam o acesso:
- mais de 10 estações da rede RER e de Bondes
- muitos pontos de interesse, como o shopping Le Spot (anteriormente Evry 2) e os centros de emprego de Evry-Courcouronnes, Lisses e Corbeil-Essonnes.
- a Universidade de Evry em Evry-Courcouronnes.