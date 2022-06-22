Bem-vindo à região Val d'Yerres Val de Seine!

Publicado em

Leitura 1 min

Encontre todas as informações essenciais sobre a região do Val d'Yerres do Val de Seine.

Território de Val d'Yerres Val de Seine

Mapa representando os municípios do território do Val d'Yerres do Val de Seine.

O território Val d'Yerres do Val de Seine organiza principalmente o serviço de ônibus:

  • da comunidade de aglomeração Val d'Yerres Val de Seine: Brunoy, Boussy-Saint-Antoine, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Montgeron, Quincy-sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine e Yerres
  • e várias comunas vizinhas: Mandres-les-Roses, Périgny, Varennes-Jarcy e Villecresnes

Este território possui 60 linhas regulares que fornecem serviços intra- ou intermunicipais, e possibilitam o acesso:

  • mais de 10 estações e estações da rede RER e de Bondes
  • muitos pontos de interesse, como Valdoly, Val d'Yerres 2, Belle Epine, Evry 2 e os centros de emprego de Evry-Courcouronnes e Orly-Rungis
  • a Universidade de Evry em Evry-Courcouronnes, a escola secundária Rosa Parks em Montgeron, a escola Talma em Brunoy e muitas escolas de ensino fundamental e médio da região

Notícias semelhantes