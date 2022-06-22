Notícias semelhantes

Mapa representando os municípios do território do Val d'Yerres do Val de Seine.
O território Val d'Yerres do Val de Seine organiza principalmente o serviço de ônibus:
- da comunidade de aglomeração Val d'Yerres Val de Seine: Brunoy, Boussy-Saint-Antoine, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Montgeron, Quincy-sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine e Yerres
- e várias comunas vizinhas: Mandres-les-Roses, Périgny, Varennes-Jarcy e Villecresnes
Este território possui 60 linhas regulares que fornecem serviços intra- ou intermunicipais, e possibilitam o acesso:
- mais de 10 estações e estações da rede RER e de Bondes
- muitos pontos de interesse, como Valdoly, Val d'Yerres 2, Belle Epine, Evry 2 e os centros de emprego de Evry-Courcouronnes e Orly-Rungis
- a Universidade de Evry em Evry-Courcouronnes, a escola secundária Rosa Parks em Montgeron, a escola Talma em Brunoy e muitas escolas de ensino fundamental e médio da região