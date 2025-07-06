Boas notícias em Évry-Courcouronnes!
A partir de 15 de julho de 2025, as linhas 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 e 4245 retornarão às suas rotas habituais no topo da estação Évry-Courcouronnes Centre.
A distração acabou, o trânsito está mais fluido! Apenas a estação Agora permanece sem atendência.
A partir de terça-feira, 15 de julho de 2025, encontre todas as suas linhas na estação Evry-Courcouronnes.
Para ajudar você a se orientar, o novo mapa da plataforma estará disponível diretamente na estação.
Você também pode conhecer sua jornada com nossos agentes de recepção no escritório de vendas localizado no primeiro andar da estação Evry-Courcouronnes!
Boa viagem para a região de Evry Centre Essonne!