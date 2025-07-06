Boas notícias em Évry-Courcouronnes!

A partir de 15 de julho de 2025, as linhas 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 e 4245 retornarão às suas rotas habituais no topo da estação Évry-Courcouronnes Centre.

A distração acabou, o trânsito está mais fluido! Apenas a estação Agora permanece sem atendência.