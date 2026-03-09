Suas jornadas continuam, mesmo depois da meia-noite, com o ônibus noturno

Publicado em

Leitura 1 min

Você é uma coruja noturna que gosta de sair para o coração da capital ou para o território de Saint Germain Boucles de Seine e fica de olho no relógio para não perder o último trem de volta para casa? Não se estresse mais e aproveite até as primeiras horas da manhã, o ônibus noturno vai te levar de volta!

O ônibus noturno N153 vai te acompanhar até sua chegada!

O que é ônibus noturno?

O ônibus noturno é um ônibus que assume seus modos pesados quando eles são parados. Todas as noites, o ano todo, você pode contar com ele para chegar em casa ou para Paris

Na Île-de-France, mais de 55 ônibus noturnos acompanham você entre 00:00 e 6:00 da manhã.

O ônibus noturno N153 entre Paris Saint-Lazare e Saint-Germain-en-Laye

No território de Saint Germain Boucles de Seine, o ônibus noturno N153 conecta Paris Saint-Lazare a Saint-Germain-en-Laye. Disponível 7 noites por semana, oferece uma solução confiável e prática.

E como viajar à noite não pode ser improvisado, nossos motoristas são treinados nas especificidades do serviço e garantem maior vigilância durante toda a viagem.

Como em todos os serviços de transporte público, a validação do bilhete a bordo continua sendo obrigatória.

Rota da linha N153 entre Paris Saint-Lazare e Saint-Germain-en-Laye.
Confira o horário da linha N153

Vamos te ver lá hoje à noite?

Para encontrar todas as notícias do seu território, acesse nossa conta X: @StGermain_IDFM