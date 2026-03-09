O que é ônibus noturno?
O ônibus noturno é um ônibus que assume seus modos pesados quando eles são parados. Todas as noites, o ano todo, você pode contar com ele para chegar em casa ou para Paris
Na Île-de-France, mais de 55 ônibus noturnos acompanham você entre 00:00 e 6:00 da manhã.
O ônibus noturno N153 entre Paris Saint-Lazare e Saint-Germain-en-Laye
No território de Saint Germain Boucles de Seine, o ônibus noturno N153 conecta Paris Saint-Lazare a Saint-Germain-en-Laye. Disponível 7 noites por semana, oferece uma solução confiável e prática.
E como viajar à noite não pode ser improvisado, nossos motoristas são treinados nas especificidades do serviço e garantem maior vigilância durante toda a viagem.
Como em todos os serviços de transporte público, a validação do bilhete a bordo continua sendo obrigatória.