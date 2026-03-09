O que é ônibus noturno?

O ônibus noturno é um ônibus que assume seus modos pesados quando eles são parados. Todas as noites, o ano todo, você pode contar com ele para chegar em casa ou para Paris

Na Île-de-France, mais de 55 ônibus noturnos acompanham você entre 00:00 e 6:00 da manhã.