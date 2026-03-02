O que é o ônibus da noite?
Quando as linhas regulares param, o ônibus noturno assume em certos municípios da Île-de-France. Programado em conexão com as últimas chegadas de trens e RER (RER), ele permite que você volte para casa com tranquilidade.
Mais de 60 linhas operam diariamente na Île-de-France:
- com os mesmos ingressos das outras linhas,
- De acordo com as regras usuais de validação a bordo.
Uma solução simples e acessível para garantir suas declarações atrasadas.
Retorno garantido ao chegar à estação Saint-Germain-en-Laye
Na sua região, o ônibus noturno parte da estação Saint-Germain-en-Laye. Isso permite que você continue sua jornada e volte para casa com tranquilidade:
- De segunda a sábado,
- das 22h às 1h30,
- em conexão com as últimas chegadas do RER.
Como em todo transporte público, a validação do bilhete a bordo continua sendo obrigatória.
Vamos te ver lá hoje à noite?