Com o ônibus da noite, suas viagens não param às 22h!

Publicado em

Leitura 1 min

Um trem atrasado, um passeio longo, um evento inesperado à noite... Não entre em pânico: em Saint-Germain-en-Laye, o ônibus noturno permite que você volte para casa com tranquilidade. Mesmo após o fechamento das linhas convencionais.

Um trem atrasado ou um passeio longo, pense no ônibus noturno!

O que é o ônibus da noite?

Quando as linhas regulares param, o ônibus noturno assume em certos municípios da Île-de-France. Programado em conexão com as últimas chegadas de trens e RER (RER), ele permite que você volte para casa com tranquilidade.

Mais de 60 linhas operam diariamente na Île-de-France:

  • com os mesmos ingressos das outras linhas,
  • De acordo com as regras usuais de validação a bordo.

Uma solução simples e acessível para garantir suas declarações atrasadas.

Retorno garantido ao chegar à estação Saint-Germain-en-Laye

Na sua região, o ônibus noturno parte da estação Saint-Germain-en-Laye. Isso permite que você continue sua jornada e volte para casa com tranquilidade:

  • De segunda a sábado,
  • das 22h às 1h30,
  • em conexão com as últimas chegadas do RER.

Como em todo transporte público, a validação do bilhete a bordo continua sendo obrigatória.

Rota de ônibus à noite a partir da estação de ônibus de Saint-Germain-en-Laye.

Confira o horário do ônibus noturno

 -  266.2 KB

Vamos te ver lá hoje à noite?

Para encontrar todas as notícias do seu território, acesse nossa conta X: @StGermain_IDFM