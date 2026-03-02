O que é o ônibus da noite?

Quando as linhas regulares param, o ônibus noturno assume em certos municípios da Île-de-France. Programado em conexão com as últimas chegadas de trens e RER (RER), ele permite que você volte para casa com tranquilidade.

Mais de 60 linhas operam diariamente na Île-de-France:

com os mesmos ingressos das outras linhas,

De acordo com as regras usuais de validação a bordo.

Uma solução simples e acessível para garantir suas declarações atrasadas.