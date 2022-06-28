Notícias semelhantes

Um viajante está esperando pelo seu ônibus noturno
A partir de 29 de agosto de 2022, a oferta do Ônibus Noturno está se expandindo! Os ônibus noturnos assumem suas linhas regulares a partir da estação e deixam você no seu ponto.
Essa oferta está disponível nas estações de Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Juvisy, Montgeron-Crosne, Vigneux-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges e Yerres, e atende as principais áreas residenciais da região de Val d'Yerres Val de Seine.
Os horários de partida coincidem com a chegada dos trens RER D vindos de Paris à noite.
Ônibus Noturno – Boussy-Saint-Antoine
Mapeamento dos pontos de parada dos ônibus noturnos que partem da estação Boussy-Saint-Antoine
A partir da estação Boussy-Saint-Antoine, são oferecidas 4 partidas em conexão com os trens, de segunda a sábado (excluindo feriados). À noite, os ônibus noturnos "Boussy-Saint-Antoine" assumem as linhas regulares C, S e X.
Ônibus noturno – Brunoy Sud
Mapeamento dos pontos de parada dos ônibus noturnos que partem da estação Brunoy
Seu ônibus noturno Brunoy Sud está evoluindo!
A partir da estação Brunoy, são oferecidas 6 partidas em conexão com os trens, de segunda a sexta-feira (excluindo feriados). À noite, os ônibus noturnos "Brunoy Sud" assumem a linha regular de ônibus D.
No sábado, 2 novas partidas às 21h13 e 21h43.
Aos domingos, há 4 partidas de ônibus à noite às 20h40, 21h10, 21h40 e 22h10, além da linha de ônibus D, que para às 20h.
Ônibus Noturno – Crosne
Mapeamento dos pontos de parada dos ônibus noturnos Brunoy que partem da estação Villeneuve-Saint-Georges
Seu ônibus Crosne Evening está evoluindo!
A partir da estação Villeneuve-Saint-Georges, a partida da linha H às 21h30 é substituída por um ônibus noturno, de segunda a sexta-feira (excluindo feriados).
No sábado, 1 novo ônibus à noite terá partida às 21h32.
Ônibus Noturno – Draveil
Mapeamento dos pontos de parada dos ônibus noturnos de Draveil que partem da estação Juvisy
A partir da estação Juvisy, 5 partidas são oferecidas em conexão com os trens, de segunda a sábado (excluindo feriados). À noite, os ônibus noturnos "Draveil" assumem as linhas regulares 12, 13 e 17.
Ônibus Noturno – Montgeron
Mapeamento dos pontos de parada dos ônibus noturnos que partem da estação Montgeron
Seu Ônibus Noturno de Montgeron está evoluindo!
A partir da estação Montgeron-Crosne, 4 partidas são oferecidas em conexão com os trens, de segunda a sexta-feira (excluindo feriados). À noite, os ônibus noturnos "Montgeron" assumem a linha BM.
No sábado, são oferecidas 6 partidas de ônibus à noite , incluindo 2 novas partidas às 21h39 e 22h09.
Aos domingos, são oferecidos 3 novos ônibus noturnos às 21h39, 22h09 e 22h39 , além da linha Inter-Vals , que para às 21h.
Ônibus Noturno – Quincy-sous-Sénart
Mapeamento dos pontos de parada dos ônibus noturnos Quincy-sous-Sénart que partem da estação Boussy-Saint-Antoine
Seu ônibus noturno Quincy-sous-Sénart está evoluindo!
A partir da estação Boussy-Saint-Antoine, é oferecida uma partida adicional às 22h16 em conexão com os trens, de segunda a sexta-feira (excluindo feriados). À noite, os ônibus noturnos "Quincy-sous-Sénart" assumem a linha QB.
No sábado, 1 nova partida às 22h16 em revezamento do último cruzamento da linha 91.01.
Ônibus Noturno – Vigneux-sur-Seine
Mapeamento das paradas de ônibus noturnos em Vigneux-sur-Seine
Seu ônibus noturno de Vigneux-sur-Seine está evoluindo!
A partir da estação Vigneux sur Seine, 5 partidas são oferecidas em conexão com os trens, de segunda a sábado (excluindo feriados). À noite, os ônibus noturnos "Vigneux-sur-Seine" assumem as linhas regulares E e F.
Durante a semana, as 2 partidas às 22h17 e 22h47 (linhas E e F) são substituídas por duas partidas de ônibus à noite.
Aos sábados, a partida às 22h30 (linhas E e F) é substituída por um ônibus noturno às 22h17.
Ônibus Noturno – Yerres Nord
Mapeamento das paradas de ônibus noturnos em Yerres Nord
Seu ônibus noturno de Yerres Nord está evoluindo!
A partir da estação de Yerres, são oferecidas 6 partidas em conexão com os trens, de segunda a sexta-feira (excluindo feriados).
No sábado, 2 novas partidas às 21h10 e 21h40.
Aos domingos, 4 partidas de ônibus à noite serão criadas às 20h40, 21h10, 21h40 e 22h10, além da linha F4, que para às 20h.
Os ônibus noturnos "Yerres Nord" assumem a linha regular F de segunda a sábado e complementam a linha F4 aos domingos.
Ônibus noturno – Yerres Sul
Mapeamento dos pontos de parada dos Ônibus Noturnos de Yerres Sud
Seu ônibus noturno de Yerres Sud está evoluindo!
A partir da estação de Yerres, são oferecidas 6 partidas em conexão com os trens, de segunda a sexta-feira (excluindo feriados).
No sábado, 2 novas partidas às 21h10 e 21h40.
Aos domingos, 4 partidas de ônibus à noite serão criadas às 20h40, 21h10, 21h40 e 22h10, além da linha F4, que para às 20h.
Os ônibus noturnos "Yerres Sud" assumem a linha regular F de segunda a sábado e complementam a linha F4 aos domingos.
Como funciona o ônibus noturno?
Esse novo serviço permite que você retorne o mais rápido possível e as paradas são atendidas mediante solicitação:
- Na estação, eu peguei o ônibus
- Eu valido meu bilhete
- Indico ao motorista minha parada de sinal
- O motorista adapta seu itinerário conforme os pedidos dos passageiros.
O +: este serviço funciona sem reserva e todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos.