Notícias semelhantes

A partir de 29 de agosto de 2022, a oferta do Ônibus Noturno está se expandindo! Os ônibus noturnos assumem suas linhas regulares a partir da estação e deixam você no seu ponto.

Essa oferta está disponível nas estações de Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Juvisy, Montgeron-Crosne, Vigneux-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges e Yerres, e atende as principais áreas residenciais da região de Val d'Yerres Val de Seine.

Os horários de partida coincidem com a chegada dos trens RER D vindos de Paris à noite.