A campanha de assinatura/renovação do cartão escolar de ônibus 2023/2024 está aberta até 31 de outubro de 2023. A partir de agora, saiba mais e assine este cartão de transporte para alunos do ensino fundamental.
1. Para quem é o cartão do ônibus escolar?
Em Essonne, é destinada a estudantes do ensino fundamental II que frequentam escolas atendidas pela rede de ônibus Paris Saclay.
Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental, assim como alunos do ensino médio, não são elegíveis para esse cartão de transporte.
Outros bilhetes de transporte estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités.
O cartão de ônibus escolar Optile é um bilhete de transporte válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, feita durante o período escolar (este cartão não permite viagens durante feriados escolares e fins de semana).
Por favor, note que é necessário morar a 3 quilômetros ou mais da escola (exceto para exceções de rotas perigosas).
2. Como faço para tirar ou renovar o cartão do ônibus escolar?
*Somente arquivos completos serão processados, qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não compatível será automaticamente enviado de volta às famílias.
*Apenas as inscrições recebidas pelo correio serão processadas, nenhuma inscrição será aceita no local.
Encontre no link abaixo um documento incluindo:
- As condições de elegibilidade da Ile de France Mobilités e do Conselho Departamental de 91
- Como preparar seu arquivo de assinatura ou renovação
- O preço para o ano 2023/2024
3. Subsídios municipais
Às vezes, municípios podem oferecer um subsídio. Convidamos você a entrar em contato com a prefeitura ou com o departamento de transportes da sua autoridade local para obter informações.
4. Quando será emitido o cartão do ônibus escolar?
Após receber sua inscrição completa, processaremos sua solicitação o mais rápido possível. O cartão será enviado para sua casa o mais rápido possível, antes do início do ano letivo, que começará em 4 de setembro de 2023.