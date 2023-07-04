Mapa de ônibus escolares 2023/2024

Publicado em

Descubra como assinar ou renovar este cartão de transporte.

A campanha de assinatura/renovação do cartão escolar de ônibus 2023/2024 está aberta até 31 de outubro de 2023. A partir de agora, saiba mais e assine este cartão de transporte para alunos do ensino fundamental.

1. Para quem é o cartão do ônibus escolar?

Em Essonne, é destinada a estudantes do ensino fundamental II que frequentam escolas atendidas pela rede de ônibus Paris Saclay.

Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental, assim como alunos do ensino médio, não são elegíveis para esse cartão de transporte.

Outros bilhetes de transporte estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités.

O cartão de ônibus escolar Optile é um bilhete de transporte válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, feita durante o período escolar (este cartão não permite viagens durante feriados escolares e fins de semana).

Por favor, note que é necessário morar a 3 quilômetros ou mais da escola (exceto para exceções de rotas perigosas).

2. Como faço para tirar ou renovar o cartão do ônibus escolar?

*Somente arquivos completos serão processados, qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não compatível será automaticamente enviado de volta às famílias.

*Apenas as inscrições recebidas pelo correio serão processadas, nenhuma inscrição será aceita no local.

Encontre no link abaixo um documento incluindo:

  • As condições de elegibilidade da Ile de France Mobilités e do Conselho Departamental de 91
  • Como preparar seu arquivo de assinatura ou renovação
  • O preço para o ano 2023/2024

Folha resumida do mapa escolar

 -  245.1 KB

Formulário de inscrição no cartão escolar

 -  557.8 KB

3. Subsídios municipais

Às vezes, municípios podem oferecer um subsídio. Convidamos você a entrar em contato com a prefeitura ou com o departamento de transportes da sua autoridade local para obter informações.

4. Quando será emitido o cartão do ônibus escolar?

Após receber sua inscrição completa, processaremos sua solicitação o mais rápido possível. O cartão será enviado para sua casa o mais rápido possível, antes do início do ano letivo, que começará em 4 de setembro de 2023.