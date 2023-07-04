1. Para quem é o cartão do ônibus escolar?

Em Essonne, é destinada a estudantes do ensino fundamental II que frequentam escolas atendidas pela rede de ônibus Paris Saclay.

Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental, assim como alunos do ensino médio, não são elegíveis para esse cartão de transporte.

Outros bilhetes de transporte estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités.

O cartão de ônibus escolar Optile é um bilhete de transporte válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, feita durante o período escolar (este cartão não permite viagens durante feriados escolares e fins de semana).

Por favor, note que é necessário morar a 3 quilômetros ou mais da escola (exceto para exceções de rotas perigosas).

2. Como faço para tirar ou renovar o cartão do ônibus escolar?

*Somente arquivos completos serão processados, qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não compatível será automaticamente enviado de volta às famílias.

*Apenas as inscrições recebidas pelo correio serão processadas, nenhuma inscrição será aceita no local.

Encontre no link abaixo um documento incluindo: