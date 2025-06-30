De 14 de julho a 24 de agosto de 2025, inclusive
Durante esse período, nossas linhas mudam para o horário de verão.
Pelo bem do planeta, estamos mudando nossos hábitos. Nossos horários de verão estarão disponíveis apenas online.
Precisa consultar um cronograma?
Não hesite em visitar:
- No site da Île-de-France Mobilités> Como se deslocar > Agendas
- No aplicativo Île-de-France Mobilités
- Nos pontos de parada
- No nosso centro de atendimento ao cliente, no 0 800 10 20 20
- Na agência de mobilidade da estação Saint-Quentin-en-Yvelines
Vejaabaixo os horários das suas linhas para o período de verão de 2025:
As linhas escolares de 5183 a 5199, assim como a linha 5140, não operam durante o verão.
Fique informado sobre as notícias e informações de trânsito do seu território seguindo @SQY_IDFM
Desejamos a você um ótimo verão em nossas linhas!