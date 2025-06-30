Neste verão de 2025, seus folhetos vão tirar um dia de folga!

Considere seu horário de verão válido de 14 de julho a 24 de agosto de 2025

De 14 de julho a 24 de agosto de 2025, inclusive

Durante esse período, nossas linhas mudam para o horário de verão.
Pelo bem do planeta, estamos mudando nossos hábitos. Nossos horários de verão estarão disponíveis apenas online.

Precisa consultar um cronograma?

Não hesite em visitar:

  • No site da Île-de-France Mobilités> Como se deslocar > Agendas
  • No aplicativo Île-de-France Mobilités
  • Nos pontos de parada
  • No nosso centro de atendimento ao cliente, no 0 800 10 20 20
  • Na agência de mobilidade da estação Saint-Quentin-en-Yvelines

Vejaabaixo os horários das suas linhas para o período de verão de 2025:

Linha 5101

 -  582.7 KB

Linha 5102

 -  1.8 MB

Linha 5103

 -  835.2 KB

Linha 5104

 -  806.6 KB

Linha 5105

 -  587.8 KB

Linha 5106

 -  872.8 KB

Linha 5107

 -  877.5 KB

Linha 5110

 -  663.9 KB

Linha 5111

 -  489.4 KB

Linha 5112

 -  390.8 KB

Linha 5113

 -  672.9 KB

Linha 5114

 -  416.1 KB

Linha 5115

 -  586.2 KB

Linha 5120

 -  634.9 KB

Linha 5121

 -  1.4 MB

Linha 5122

 -  693.9 KB

Linha 5123

 -  384.4 KB

Linha 5124

 -  412.0 KB

Linha 5125

 -  354.6 KB

Linha 5130

 -  416.9 KB

Linha 5131

 -  496.1 KB

Linha 5132

 -  1.3 MB

Linha 5133

 -  748.4 KB

Linha 5134

 -  947.1 KB

Linha 5141

 -  1.3 MB

Linha 5142

 -  982.6 KB

Linha 5143

 -  782.0 KB

Linha 5144

 -  361.3 KB

Linha 5145

 -  938.7 KB

Linha 5150

 -  656.2 KB

Linha 5151

 -  801.2 KB

Linha 5152

 -  450.5 KB

As linhas escolares de 5183 a 5199, assim como a linha 5140, não operam durante o verão.

Fique informado sobre as notícias e informações de trânsito do seu território seguindo @SQY_IDFM

Desejamos a você um ótimo verão em nossas linhas!