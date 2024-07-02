Neste verão, suas agendas estão completamente desmaterializadas!

O lançamento dos horários de verão demonstra o compromisso compartilhado entre operadores de transporte e a Île-de-France Mobilités em respeitar o meio ambiente e reduzir nosso desperdício, já que o volume de impressão em um período tão curto geralmente gera muito desperdício.

Todos os seus horários estão disponíveis online nas ferramentas da Île-de-France Mobilités, diretamente em formato imprimível ou por nossos serviços sob solicitação.