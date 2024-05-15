A partir de segunda-feira, 24 de junho de 2024. suas linhas de ônibus que atendem as plataformas Gare de Mitry–Claye mudam.
Você pode encontrar as novas atribuições no mapa acima.
Mudança de uso da plataforma na estação Mitry–Claye
A partir de segunda-feira, 24 de junho de 2024, mudança de plataforma em suas linhas de ônibus na estação Mitry–Claye.
