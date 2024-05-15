Mudança de uso da plataforma na estação Mitry–Claye

A partir de segunda-feira, 24 de junho de 2024, mudança de plataforma em suas linhas de ônibus na estação Mitry–Claye.

Você pode encontrar as novas atribuições no mapa acima.