Novos horários!

A partir de 6 de janeiro de 2025, as linhas 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5134, 5141, 5142, 5143, 5151 estão alterando seus horários para maior regularidade.

Não hesite em ir à agência de mobilidade na estação de trem Saint-Quentin-en-Yvelines, à prefeitura ou à biblioteca de mídia mais próxima de você, ou ao site do IDFM para consultar os horários (disponíveis no final de dezembro).