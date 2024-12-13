Novos horários!
A partir de 6 de janeiro de 2025, as linhas 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5134, 5141, 5142, 5143, 5151 estão alterando seus horários para maior regularidade.
Não hesite em ir à agência de mobilidade na estação de trem Saint-Quentin-en-Yvelines, à prefeitura ou à biblioteca de mídia mais próxima de você, ou ao site do IDFM para consultar os horários (disponíveis no final de dezembro).
Novo na linha 5150!
A partir de 6 de janeiro de 2025, sua linha irá evoluir para se adaptar às suas viagens: será estendida até a cidade de Buc.
- Substituição da linha 7807 (ex-307):
Uma ligação direta em 30 minutos entre a estação SQY-Montigny-le-Bretonneux e a zona industrial de Buc, substituindo a linha 7807 (ex-307), cujo trajeto foi modificado.
- Novo serviço
Serviço específico para a zona industrial de Buc
Escola Secundária Franco-Alemã / Faculdade Martin Luther King
- Serviço para a BUC
De segunda a sexta-feira: Um ônibus a cada 30 minutos durante os horários de pico. Um ônibus a cada hora durante o horário fora do pico.
Sábado: Um ônibus a cada hora entre 7h e 20h.