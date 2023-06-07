A partir de 21 de agosto de 2023, as filas no território da sua Válizy Vallées estão mudando de número!
A Île-de-France Mobilités quer melhorar a legibilidade da rede regional de ônibus, trabalhando na numeração das linhas de ônibus para que cada uma tenha um número único.
Seu território, Vélizy Vallées, será um dos primeiros a se beneficiar dessa nova numeração.
Por que o número da minha linha de ônibus está mudando?
A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.500 linhas, e o sistema atual de numeração significa que existem muitas linhas com o mesmo número.
As ferramentas de busca de horários e rotas são regionais, então muitas vezes é difícil encontrar a linha que você tem interesse. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus que têm o número 10!
Como eu encontro um caminho com os novos problemas?
Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. Na região de Vélizy Vallées, todas as linhas de ônibus passarão a partir da 61.
Sempre que possível, o número antigo foi assumido da melhor forma possível para facilitar a mudança (exemplo: o 23 vira 6123, etc.).
O que essa nova edição vai me trazer?
Você poderá encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número! Assim, ao digitar o número dele nos mecanismos de busca do aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, poderá acessar diretamente as informações que lhe dizem respeito.