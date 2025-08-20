Notícias semelhantes

Plano de Neve Cergy-Pontoise Confluence 2025-2026

Em caso de neve ou gelo, o tráfego de ônibus no seu território de Confluência Cergy-Pontoise pode ser adaptado para garantir sua segurança e a dos motoristas.

Um Plano de Neve é ativado de acordo com o estado das estradas e as decisões das autoridades.

Isso pode levar a mudanças no serviço, adiamento de paradas ou suspensão temporária de certas linhas.

Veja abaixo os detalhes das linhas envolvidas e das soluções alternativas planejadas: