Notícias semelhantes

Plano de Neve Cergy-Pontoise Confluence 2025-2026
Em caso de neve ou gelo, o tráfego de ônibus no seu território de Confluência Cergy-Pontoise pode ser adaptado para garantir sua segurança e a dos motoristas.
Um Plano de Neve é ativado de acordo com o estado das estradas e as decisões das autoridades.
Isso pode levar a mudanças no serviço, adiamento de paradas ou suspensão temporária de certas linhas.
Veja abaixo os detalhes das linhas envolvidas e das soluções alternativas planejadas:
Antes de qualquer viagem, você pode:
- Baixe o plano de neve aqui: Plano CP Confluence Snow 2025-2026
- Visite o site da IDF Mobilités
- Ver ContaX: CPConflu_IDFM
- Entre em contato com a Agência de Ônibus Cergy-Préfecture pelo telefone 0800 10 20 20 de segunda a sexta-feira das 7h às 19h45 e aos sábados das 9h30 às 12h15 e das 14h às 18h
