Tráfego de ônibus durante feriados prolongados e feriados

Na ocasião de feriados prolongados e feriados, a oferta de transporte na região de Poissy-Les Mureaux é adaptada.

Aqui estão as adaptações planejadas para os próximos dias:

  • Para feriados públicos: cada ônibus opera de acordo com os horários oferecidos aos domingos. Os dias envolvidos são os seguintes: 8 de maio, 29 de maio e 9 de junho de 2025.
  • 2 e 9 de maio: a oferta de transporte é mantida de acordo com os termos e condições habituais oferecidos durante o período escolar.
  • 30 de maio: cada ônibus circula de acordo com os horários oferecidos durante as férias escolares.

 

Informações práticas

Recomenda-se que os usuários consultem os horários atualizados:

  • No site ou via aplicação Île-de-France Mobilités.
  • Diretamente nos pontos de ônibus, por meio de displays dedicados.

Os usuários também são convidados a antecipar suas viagens em feriados públicos para viajar nas melhores condições.