Aqui estão as adaptações planejadas para os próximos dias:

Para feriados públicos: cada ônibus opera de acordo com os horários oferecidos aos domingos. Os dias envolvidos são os seguintes: 8 de maio, 29 de maio e 9 de junho de 2025.

cada ônibus opera de acordo com os horários oferecidos aos domingos. Os dias envolvidos são os seguintes: 8 de maio, 29 de maio e 9 de junho de 2025. 2 e 9 de maio: a oferta de transporte é mantida de acordo com os termos e condições habituais oferecidos durante o período escolar.

a oferta de transporte é mantida de acordo com os termos e condições habituais oferecidos durante o período escolar. 30 de maio: cada ônibus circula de acordo com os horários oferecidos durante as férias escolares.

Informações práticas

Recomenda-se que os usuários consultem os horários atualizados:

No site ou via aplicação Île-de-France Mobilités.

Diretamente nos pontos de ônibus, por meio de displays dedicados.

Os usuários também são convidados a antecipar suas viagens em feriados públicos para viajar nas melhores condições.