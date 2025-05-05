Aqui estão as adaptações planejadas para os próximos dias:
- Para feriados públicos: cada ônibus opera de acordo com os horários oferecidos aos domingos. Os dias envolvidos são os seguintes: 8 de maio, 29 de maio e 9 de junho de 2025.
- 2 e 9 de maio: a oferta de transporte é mantida de acordo com os termos e condições habituais oferecidos durante o período escolar.
- 30 de maio: cada ônibus circula de acordo com os horários oferecidos durante as férias escolares.
Informações práticas
Recomenda-se que os usuários consultem os horários atualizados:
- No site ou via aplicação Île-de-France Mobilités.
- Diretamente nos pontos de ônibus, por meio de displays dedicados.
Os usuários também são convidados a antecipar suas viagens em feriados públicos para viajar nas melhores condições.