Como todos os anos, o mês de outubro é dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama.



No Departamento de Seine-et-Marne e, mais especificamente, no #PaysBriard, vários eventos de solidariedade são organizados em parceria com as Comunidades de Municípios.



E boas notícias#OnVousYEmmène 🚌



📍Sobre a Comunidade de Municípios de Orée de la Brie :



Uma posição de prevenção está planejada para sábado, 18 de outubro, no Hyper U em Brie-Comte-Robert.

https://www.loreedelabrie.fr/octobre-rose-2025/



#OnVousYEmmène com as linhas 3102, 3106 e 3108, 🚏 parada mais próxima: Zi Centre Commercial



📍 Sobre a COMUNIDADE DE COMUNAS LES PORTES BRIARDES ENTRE CIDADES E FLORESTAS :



Uma caminhada solidaria "Oz en rose" acontecerá no sábado, 4 de outubro, no Parque Oudry, em Ozoir-la-Ferrière.

https://www.lesportesbriardes.fr/



#OnVousYEmmène com a linha 3144, 🚏 parada mais próxima: Stade des 3 Sapins



📍Sobre a Comunidade de Comunas de Brie Nangissienne :



Uma tribuna de prevenção, jogos de acesso livre e a exibição do filme "Na linha de frente" acontecerão no sábado, 18 de outubro, no cinema La Bergerie, em Nangis.

https://brienangissienne.fr/La-Brie-en-Rose-programme-2025.html?recherche=octobre%20rose



#OnVousYEmmène com a linha 3129, 🚏 parada mais próxima: Monuments aux Morts