Novos resorts para atender o Val-de-Marne
A partir de segunda-feira, 24 de junho, a linha 14 será estendida da estação Olympiades até o aeroporto de Orly.
Várias estações estão abertas, incluindo Thiais-Orly e o Aeroporto de Orly, próximo à região de Seine Grand Orly.
Como chegar à metrô 14 a partir do território?
Com a linha 482 dos municípios de Orly e Villeneuve-le-Roi
A parada Pont de Rungis permite fazer uma conexão por estrada pública com a nova estação de metrô Thiais-Orly.
A partir de 8 de julho, uma nova parada chamada Gare de Thiais-Orly, localizada nas imediações da estação, permitirá uma conexão ainda mais rápida. Desta vez, a parada Pont de Rungis será transferida da Avenue de Fontainebleau para a parada da linha 319.
Com a linha 480 dos municípios de Ablon, Athis-Mons e Villeneuve-le-Roi
A estação de metrô do Aeroporto de Orly é acessível a partir da nova estação de ônibus Orly 1-2-3 , localizada no terminal da sua linha.
Procure sua rota para chegar lá e confira os horários dos ônibus diretamente no aplicativo ou site da Île-de-France Mobilités