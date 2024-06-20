O metrô 14 chega a Val-de-Marne - como chegar lá de ônibus?

A Metro 14 atenderá Val-de-Marne a partir de 24 de junho de 2024. Encontre todas as informações necessárias para chegar lá a partir da região do Sena Grand Orly.

Novos resorts para atender o Val-de-Marne

A partir de segunda-feira, 24 de junho, a linha 14 será estendida da estação Olympiades até o aeroporto de Orly.

Várias estações estão abertas, incluindo Thiais-Orly e o Aeroporto de Orly, próximo à região de Seine Grand Orly.

Novas estações de metrô 14

Como chegar à metrô 14 a partir do território?

Com a linha 482 dos municípios de Orly e Villeneuve-le-Roi

A parada Pont de Rungis permite fazer uma conexão por estrada pública com a nova estação de metrô Thiais-Orly.

A partir de 8 de julho, uma nova parada chamada Gare de Thiais-Orly, localizada nas imediações da estação, permitirá uma conexão ainda mais rápida. Desta vez, a parada Pont de Rungis será transferida da Avenue de Fontainebleau para a parada da linha 319.

Com a linha 480 dos municípios de Ablon, Athis-Mons e Villeneuve-le-Roi

A estação de metrô do Aeroporto de Orly é acessível a partir da nova estação de ônibus Orly 1-2-3 , localizada no terminal da sua linha.

Procure sua rota para chegar lá e confira os horários dos ônibus diretamente no aplicativo ou site da Île-de-France Mobilités