Com a linha 482 dos municípios de Orly e Villeneuve-le-Roi

A parada Pont de Rungis permite fazer uma conexão por estrada pública com a nova estação de metrô Thiais-Orly.

A partir de 8 de julho, uma nova parada chamada Gare de Thiais-Orly, localizada nas imediações da estação, permitirá uma conexão ainda mais rápida. Desta vez, a parada Pont de Rungis será transferida da Avenue de Fontainebleau para a parada da linha 319.

Com a linha 480 dos municípios de Ablon, Athis-Mons e Villeneuve-le-Roi

A estação de metrô do Aeroporto de Orly é acessível a partir da nova estação de ônibus Orly 1-2-3 , localizada no terminal da sua linha.

Procure sua rota para chegar lá e confira os horários dos ônibus diretamente no aplicativo ou site da Île-de-France Mobilités