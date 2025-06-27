Notícias semelhantes

O cartão escolar permite que você viaje entre casa e escola/ensino médio em uma das linhas de ônibus Poissy - Les Mureaux
- Permite uma viagem de ida e volta por dia letivo na linha de ônibus escolhida.
- É concedido a estudantes do ensino fundamental II e médio com menos de 21 anos em 01/09/2025 que moram a mais de 3 quilômetros de sua escola.
Para descobrir qual linha atende seu estabelecimento:
o Circule | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)
o https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus (o horário de funcionamento será online em agosto)
Você tem um cartão de ônibus escolar e quer renová-lo?
- Uma proposta de renovação é enviada para seu endereço residencial (as cartas serão enviadas em junho).
- Você nos envia seu formulário devidamente preenchido antes de 14/07/2025 para
Keolis, Departamento Escolar
18 rue de la Senette
78 955 Carrières-sous-Poissy
- Uma chamada de fundos será enviada a você após o registro do arquivo.
- Você nos envia seu pagamento antes de 08/04/2025.
- Enviamos seu cartão de assinatura residencial.
Você está tirando seu cartão de ônibus escolar pela primeira vez?
- Faça o upload do seu formulário de inscrição
- Preencha e tenha validação pelo seu ensino fundamental/médio.
ATENÇÃO: o carimbo da escola é obrigatório para a matrícula inicial
- Você nos envia seu formulário devidamente preenchido antes de 14/07/2025 para
Keolis, Departamento Escolar
18 Rue de la Senette
78 955 Carrières-sous-Poissy
- Uma chamada de fundos será enviada a você após o registro do arquivo.
- Você nos envia seu pagamento antes de 08/04/2025.
- Enviamos seu cartão de assinatura residencial.
Mais informações sobre o cartão do Ônibus Escolar no http://www.optile.com/carte-scolaire-bus/
Quer viajar mais? Você gostaria de se locomover de forma diferente?
Descubra todos os bilhetes de transporte, incluindo pacotes Imagine R: www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs