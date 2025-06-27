Notícias semelhantes

Como assinar o Cartão da Escola de Ônibus?

Publicado em

  -  

Atualizado em

Leitura 2 min

Prepare-se para o início do ano letivo 2025-2026 com tranquilidade!

O cartão escolar permite que você viaje entre casa e escola/ensino médio em uma das linhas de ônibus Poissy - Les Mureaux

- Permite uma viagem de ida e volta por dia letivo na linha de ônibus escolhida.

- É concedido a estudantes do ensino fundamental II e médio com menos de 21 anos em 01/09/2025 que moram a mais de 3 quilômetros de sua escola.

Para descobrir qual linha atende seu estabelecimento:

o Circule | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)

o https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus (o horário de funcionamento será online em agosto)  

Você tem um cartão de ônibus escolar e quer renová-lo?

- Uma proposta de renovação é enviada para seu endereço residencial (as cartas serão enviadas em junho).

- Você nos envia seu formulário devidamente preenchido antes de 14/07/2025 para

Keolis, Departamento Escolar

18 rue de la Senette

78 955 Carrières-sous-Poissy

- Uma chamada de fundos será enviada a você após o registro do arquivo.

- Você nos envia seu pagamento antes de 08/04/2025.

- Enviamos seu cartão de assinatura residencial.

Você está tirando seu cartão de ônibus escolar pela primeira vez?

- Faça o upload do seu formulário de inscrição

- Preencha e tenha validação pelo seu ensino fundamental/médio.

ATENÇÃO: o carimbo da escola é obrigatório para a matrícula inicial

- Você nos envia seu formulário devidamente preenchido antes de 14/07/2025 para

Keolis, Departamento Escolar

18 Rue de la Senette

78 955 Carrières-sous-Poissy

- Uma chamada de fundos será enviada a você após o registro do arquivo.

- Você nos envia seu pagamento antes de 08/04/2025.

- Enviamos seu cartão de assinatura residencial.

 

Mais informações sobre o cartão do Ônibus Escolar no http://www.optile.com/carte-scolaire-bus/

Nota informativa Assinatura do ônibus escolar

 -  59.7 KB

Formulário de registro para o ônibus escolar

 -  552.1 KB

Quer viajar mais? Você gostaria de se locomover de forma diferente?

Descubra todos os bilhetes de transporte, incluindo pacotes Imagine R: www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs

Notícias semelhantes