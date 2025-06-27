Notícias semelhantes

O cartão escolar permite que você viaje entre casa e escola/ensino médio em uma das linhas de ônibus Poissy - Les Mureaux

- Permite uma viagem de ida e volta por dia letivo na linha de ônibus escolhida.

- É concedido a estudantes do ensino fundamental II e médio com menos de 21 anos em 01/09/2025 que moram a mais de 3 quilômetros de sua escola.

Para descobrir qual linha atende seu estabelecimento:

o Circule | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)

o https://me-deplacer.iledefrance-mobilites.fr/fiches-horaires/bus (o horário de funcionamento será online em agosto)