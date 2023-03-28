Notícias semelhantes

Você conhece essas lojas nas esquinas da sua rua. Você passa por lá todos os dias, mas sabia que suas tabacarias oferecem a possibilidade de recarregar seu passe Navigo?
Pratique! Complete seu passe mensal Navigo, seu passe Navigo Easy perto de você.
Descubra abaixo a lista das lojas locais.
SUAS LOJAS LOCAIS EM ANDRÉSY
Tabac Presse Andrésy:
55 avenue de Robaresses, ANDRESY
Parada Valois Robaresses: Linhas 20, 41, 72, 91
O Café des Sports:
24 rue du Général Leclerc, ANDRESY
Parada Leclerc: Linhas 40, 59, 74
SEU NEGÓCIO LOCAL EM CARRIÈRES – SOUS - POISSY
Claude Monet de Tabac-Presse:
50 rue Claude Monet, CARRIÈRES SOUS POISSY
Parada do cemitério: linhas 2, 29, 52, 53
Tabaco da Europa:
385 Avenue de l'Europe, CARRIÈRES SOUS POISSY
Parada 3 Tours: Linhas 2, 10, 29, 30, 42, 52, 53
SEU NEGÓCIO LOCAL EM ORGEVAL
O Viking:
6 rue du Maréchal Foch, ORGEVAL
Parada Eglise: Linhas 12, 70, 71
SUAS LOJAS LOCAIS EM POISSY
A Caixa de Charutos:
21 avenue du Cep, POISSY
Parada Le Cep: linhas 1, 5, 8, 42, 67
O Balto:
5 rue aux Moutons, POISSY
Parada Le Cep: linhas 1, 5, 8, 42, 67
Bar-Tabac Le Mercure:
76 boulevard Robespierre, POISSY
Parada Lycée Adrienne Bolland: Linhas 3 e 55
Tabac de la Gare:
13 rue du Général de Gaulle, POISSY
Parada Parvis Gara: Linhas 1, 2, 3, 5, 55
Le Racine Tabaco:
20 lugares Racine, POISSY
Parada de Racine: linhas 2, 67, 90
SEU NEGÓCIO LOCAL EM TRIEL – SUR - SENA
O Fontenoy:
160 rue Paul Doumer, TRIEL - SUR - SENA
Parada Senet: Linhas 42, 64, 65, 66, 87
SUAS LOJAS LOCAIS EM VERNEUIL-SUR-SEINE
O Saint-Raphaël:
71 Grande Rue, VERNEUIL-SUR-SEINE
Parada Abbé Masure: Linhas 43, 63, 67, 68, 92