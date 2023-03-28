Notícias semelhantes

Descubra suas lojas locais e facilite o deslocamento!

Encontre rapidamente suas lojas locais

Você conhece essas lojas nas esquinas da sua rua. Você passa por lá todos os dias, mas sabia que suas tabacarias oferecem a possibilidade de recarregar seu passe Navigo?

Pratique! Complete seu passe mensal Navigo, seu passe Navigo Easy perto de você.

Descubra abaixo a lista das lojas locais.

SUAS LOJAS LOCAIS EM ANDRÉSY

Tabac Presse Andrésy:

55 avenue de Robaresses, ANDRESY

Parada Valois Robaresses: Linhas 20, 41, 72, 91

 

O Café des Sports:

24 rue du Général Leclerc, ANDRESY

Parada Leclerc: Linhas 40, 59, 74

SEU NEGÓCIO LOCAL EM CARRIÈRES – SOUS - POISSY

Claude Monet de Tabac-Presse:

50 rue Claude Monet, CARRIÈRES SOUS POISSY

Parada do cemitério: linhas 2, 29, 52, 53

Tabaco da Europa:

385 Avenue de l'Europe, CARRIÈRES SOUS POISSY

Parada 3 Tours: Linhas 2, 10, 29, 30, 42, 52, 53

SEU NEGÓCIO LOCAL EM ORGEVAL

O Viking:

6 rue du Maréchal Foch, ORGEVAL

Parada Eglise: Linhas 12, 70, 71

SUAS LOJAS LOCAIS EM POISSY

A Caixa de Charutos:

21 avenue du Cep, POISSY

Parada Le Cep: linhas 1, 5, 8, 42, 67

 

O Balto:

5 rue aux Moutons, POISSY

Parada Le Cep: linhas 1, 5, 8, 42, 67

 

Bar-Tabac Le Mercure:

76 boulevard Robespierre, POISSY
Parada Lycée Adrienne Bolland: Linhas 3 e 55

 

Tabac de la Gare:

13 rue du Général de Gaulle, POISSY

Parada Parvis Gara: Linhas 1, 2, 3, 5, 55

 

Le Racine Tabaco:

20 lugares Racine, POISSY

Parada de Racine: linhas 2, 67, 90

SEU NEGÓCIO LOCAL EM TRIEL – SUR - SENA

O Fontenoy:

160 rue Paul Doumer, TRIEL - SUR - SENA

Parada Senet: Linhas 42, 64, 65, 66, 87

SUAS LOJAS LOCAIS EM VERNEUIL-SUR-SEINE

O Saint-Raphaël:

71 Grande Rue, VERNEUIL-SUR-SEINE

Parada Abbé Masure: Linhas 43, 63, 67, 68, 92

