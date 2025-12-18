Notícias semelhantes

Descubra o número médio de pessoas a bordo do bonde T9 para organizar sua viagem

Você gostaria de saber quando é mais movimentado ou, por outro lado, quando é menos frequentado?

Para ajudar você a organizar sua viagem nas melhores condições, apresentamos aqui um guia visual simples e claro que ilustra a riqueza média a bordo do T9 para que possa viajar de forma informada e serena.