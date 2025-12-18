Notícias semelhantes

T9 - Quer viajar sentado? Verifique o número médio de pessoas a bordo do Bonde

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Descubra o número médio de pessoas a bordo do bonde T9 para organizar sua viagem

Você gostaria de saber quando é mais movimentado ou, por outro lado, quando é menos frequentado?

Para ajudar você a organizar sua viagem nas melhores condições, apresentamos aqui um guia visual simples e claro que ilustra a riqueza média a bordo do T9 para que possa viajar de forma informada e serena.

Por que essa informação?

Entender quando o bonde está mais ou menos cheio permite que você seja:

  • Escolha horários menos cheios para mais conforto.
  • Reserve tempo suficiente para o caso de grandes multidões.
  • Adapte sua jornada para viajar de forma mais serena, especialmente durante o horário de pico.

Às vezes, alguns minutos antes ou depois podem fazer uma grande diferença!

Como podemos entender essa informação?

O número de passageiros a bordo é apresentado pela direção do trânsito, pois o número varia dependendo se você está viajando para Paris ou Orly em diferentes horários do dia.

Cada gráfico apresenta um nível teórico de tráfego em uma escala de cores:

  • Verde : bonde com luz, assentos disponíveis, viagem tranquila.
  • Amarelo : multidões médias, às vezes assentos limitados, alguns passageiros em pé.
  • Vermelho : grande influxo, bonde frequentemente cheio, passageiros parados e às vezes esperando.

Esses visuais vão ajudar você a antecipar sua jornada de acordo com sua rotina habitual ou ocasional, escolhendo o horário que melhor atende às suas necessidades. No entanto, essa informação permanece uma média teórica para toda a corrida. A frequência real em um dado dia pode ser diferente da média de frequência geralmente observada.

Índice de tráfego a bordo da T9 em direção a Porte de Choisy em dias úteis

Índice de tráfego a bordo da T9 em direção a Orly - Gaston Venha em dias úteis

Desejamos a você uma excelente viagem na linha T9 da rede Île-de-France Mobilités.

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