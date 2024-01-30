Quer saber o tempo de espera do seu próximo ônibus? É fácil!

Tudo o que você precisa fazer é escanear o código QR no horário do seu ponto de parada.

Quando terminar, você encontrará informações em tempo real sobre a chegada do seu próximo ônibus:

- Tempo de espera

- A geolocalização do seu ônibus

Em caso de interrupção na sua linha ou em toda a rede de ônibus, você encontrará um link que permite obter mais detalhes sobre ela e o impacto na sua rota.