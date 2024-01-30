Escaneie o código QR no seu horário, encontre as próximas passagens dos seus ônibus em tempo real e acompanhe a chegada deles no mapa!
Quer saber o tempo de espera do seu próximo ônibus? É fácil!
Tudo o que você precisa fazer é escanear o código QR no horário do seu ponto de parada.
Quando terminar, você encontrará informações em tempo real sobre a chegada do seu próximo ônibus:
- Tempo de espera
- A geolocalização do seu ônibus
Em caso de interrupção na sua linha ou em toda a rede de ônibus, você encontrará um link que permite obter mais detalhes sobre ela e o impacto na sua rota.