Agora você pode acompanhar todas as notícias de suas linhas nesta seção "Notícias" do portal regional Île-de-France Mobilités , no aplicativo Île-de-France Mobilités ou na conta do Twitter @Bievre_IDFM.

Uma pergunta, uma reclamação? É possível com um clique!

Você pode nos contatar de três maneiras, e estamos comprometidos em responder o quanto antes:

Pelo formulário de contato na página de Notícias de Bièvre, clicando em Contato-Nos

Na conta do Twitter: @Bievre_IDFM

Por telefone, no 0 806 079 357, de segunda a sexta-feira das 7h às 21h e aos sábados das 9h às 17h, exceto feriados públicos

Então não espere mais e nos vemos em breve nas suas linhas!