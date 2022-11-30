Seus contatos no território de Válizy Vallées!

Publicado em

Leitura 1 min

Encontre todas as informações e notícias do território de Vélizy Vallées!

Para acompanhar as notícias e se manter informado sobre suas linhas no território de Vélizy Vallées:

  • Junte-se à nossa conta no Twitter @VelizyVal_IDFM
  • Siga as informações de trânsito do seu território no site da Île-de-France Mobilités nesta página - Acesse Informações de Tráfego
  • Para qualquer outra informação, entre em contato conosco:
    Por e-mail, preenchendo este formulário - Formulário de acesso -
    por telefone 01 87 58 04 35
    Por correio para o seguinte endereço:
    Vale de Keolis Vélizy Bièvre
    19, rue Général Valérie André
    78140 Vélizy-Villacoublay