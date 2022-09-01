Notícias semelhantes

Ao sair da sua estação, seu ônibus pode esperar até mais 5 minutos caso o trem se atrase.

Esse serviço está disponível a partir das 14h, quando a frequência é de 30 minutos ou mais.

Essa coordenação garante uma viagem suave entre os dois modos de transporte e evita o estresse do ônibus sair quando o trem chega à estação!