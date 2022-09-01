Notícias semelhantes

Conexão garantida: seu ônibus está esperando seu trem chegar!

Ao sair da sua estação, seu ônibus pode esperar até mais 5 minutos caso o trem se atrase.

Esse serviço está disponível a partir das 14h, quando a frequência é de 30 minutos ou mais.

Essa coordenação garante uma viagem suave entre os dois modos de transporte e evita o estresse do ônibus sair quando o trem chega à estação!

Este serviço está disponível:

Da estação Boussy-Saint-Antoine:

  • Linha [QB] (estação Boussy-Saint-Antoine via Quincy-sous-Sénart)
  • Noite de Ônibus Quincy-sous-Sénart
  • Noite de Ônibus Boussy-Saint-Antoine

 

Da estação Brunoy:

  • Linha [D] – índice amarelo ocre – (estação Brunoy via Brunoy Portalis)
  • Linha [M] (Brunoy > Mandres-les-Roses ZA Perdrix)
  • Ônibus Noturno Brunoy Sud

 

Da estação Combs-la-Ville Quincy:

  • Linha [S] (estação Combs-la-Ville Quincy > estação Boussy-Saint-Antoine)

 

Da estação Juvisy:

  • Ônibus Noturno Draveil

 

Da estação Montgeron-Crosne:

  • Linha [BM] (estação Montgeron-Crosne > Montgeron Valdoly)
  • Linha [P] (estação Montgeron-Crosne via Montgeron La Forêt)
  • Ônibus Noturno de Montgeron

 

 

Da estação Villeneuve-Saint-Georges:

  • Linha [H] (estação Villeneuve-Saint-Georges via Crosne Désiré Bois)
  • Ônibus Noturno de Crosne

 

Da estação Vigneux-sur-Seine:

  • Linha [E] (Estação Vigneux-sur-Seine > Montgeron Valdoly)
  • Linha [F] (Vignéux-sur-Seine > estação Draveil Sables de Rouvres)
  • Noite de ônibus Vigneux-sur-Seine

 

Da estação de Yerres:

  • Linha [I] (estação Yerres > Villecresnes Collège La Guinette)
  • Ônibus Noturno Yerres Nord
  • Ônibus Noturno Yerres Sul

