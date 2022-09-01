Notícias semelhantes

Ao sair da sua estação, seu ônibus pode esperar até mais 5 minutos caso o trem se atrase.
Esse serviço está disponível a partir das 14h, quando a frequência é de 30 minutos ou mais.
Essa coordenação garante uma viagem suave entre os dois modos de transporte e evita o estresse do ônibus sair quando o trem chega à estação!
Este serviço está disponível:
Da estação Boussy-Saint-Antoine:
- Linha [QB] (estação Boussy-Saint-Antoine via Quincy-sous-Sénart)
- Noite de Ônibus Quincy-sous-Sénart
- Noite de Ônibus Boussy-Saint-Antoine
Da estação Brunoy:
- Linha [D] – índice amarelo ocre – (estação Brunoy via Brunoy Portalis)
- Linha [M] (Brunoy > Mandres-les-Roses ZA Perdrix)
- Ônibus Noturno Brunoy Sud
Da estação Combs-la-Ville Quincy:
- Linha [S] (estação Combs-la-Ville Quincy > estação Boussy-Saint-Antoine)
Da estação Juvisy:
- Ônibus Noturno Draveil
Da estação Montgeron-Crosne:
- Linha [BM] (estação Montgeron-Crosne > Montgeron Valdoly)
- Linha [P] (estação Montgeron-Crosne via Montgeron La Forêt)
- Ônibus Noturno de Montgeron
Da estação Villeneuve-Saint-Georges:
- Linha [H] (estação Villeneuve-Saint-Georges via Crosne Désiré Bois)
- Ônibus Noturno de Crosne
Da estação Vigneux-sur-Seine:
- Linha [E] (Estação Vigneux-sur-Seine > Montgeron Valdoly)
- Linha [F] (Vignéux-sur-Seine > estação Draveil Sables de Rouvres)
- Noite de ônibus Vigneux-sur-Seine
Da estação de Yerres:
- Linha [I] (estação Yerres > Villecresnes Collège La Guinette)
- Ônibus Noturno Yerres Nord
- Ônibus Noturno Yerres Sul