Notícias semelhantes

No sábado, 3 de agosto de 2024, a cidade de Saint-Germain-en-Laye sediará uma corrida de ciclismo masculino como parte dos jogos.

Nesta ocasião, as linhas de ônibus 1 e 100 cederão seus assentos para garantir a segurança e o bom funcionamento do evento!

Linha 1:

  • As paradas Jehan Alain e Gare de Saint-Germain-en-Laye não serão atendidas das 8h às 12h30.
  • O Terminal é adiado para a parada Place Vauban.

Linha 100:

  • Corridas agendadas entre 5h30 e 15h30 não serão realizadas.
  • O serviço será retomado normalmente a partir das 16h30.

Agradecemos sua compreensão e convidamos você a aproveitar este dia!

