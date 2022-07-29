Notícias semelhantes

No sábado, 3 de agosto de 2024, a cidade de Saint-Germain-en-Laye sediará uma corrida de ciclismo masculino como parte dos jogos.
Nesta ocasião, as linhas de ônibus 1 e 100 cederão seus assentos para garantir a segurança e o bom funcionamento do evento!
Linha 1:
- As paradas Jehan Alain e Gare de Saint-Germain-en-Laye não serão atendidas das 8h às 12h30.
- O Terminal é adiado para a parada Place Vauban.
Linha 100:
- Corridas agendadas entre 5h30 e 15h30 não serão realizadas.
- O serviço será retomado normalmente a partir das 16h30.
Agradecemos sua compreensão e convidamos você a aproveitar este dia!