Como parte da melhoria contínua da rede de transporte público, as linhas 4240 e 9112 se beneficiam de algumas mudanças na região.

Linha 4240

Com o novo serviço para o distrito de Montconseil, a linha 4240 melhora significativamente a acessibilidade local. Ele facilitará o deslocamento diário dos moradores e fortalecerá a conexão entre este distrito, o centro da cidade de Corbeil-Essonnes, bem como a Prefeitura e a estação RER.

Descubra o novo mapa da linha abaixo.

Linha 9112

Na rota 9112, estão sendo feitos ajustes nos tempos de viagem para melhorar a regularidade e pontualidade do serviço. Esses novos horários, que correspondem mais de perto às condições reais de tráfego, melhorarão as viagens dos viajantes, especialmente para o aeroporto de Orly e o Mercado Internacional de Rungis.

Veja o novo cronograma abaixo.

Encontre as últimas notícias sobre as linhas do território em nossa conta X (antiga Twitter): @EvryEss_IDFM.