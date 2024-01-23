#ConduireVousMeneraLoin

Você quer entrar para um grupo que seja pioneiro em mobilidade e quer aproveitar um emprego estável e sustentável com uma missão real de serviço público?

Presente em todos os departamentos da Île-de-France, Keolis atua diariamente para oferecer meios de transporte mais agradáveis e humanos.

Keolis atende a todos os perfis, independentemente do nível de educação e experiência. Acreditamos no potencial de todos e garantimos que ele seja expresso por meio das experiências compartilhadas que podemos oferecer.

Você tem entre 20 e 29 anos e tem uma carteira B há pelo menos 2 anos?

Destinado às profissões de motorista, o Campus de Mobilidade Keolis recebe e treina pessoas de 20 a 29 anos que possuem carteira B há mais de 2 anos. Esse treinamento permite que os alunos obtenham uma multa profissional como Motorista de Transporte Público na Estrada, carteira de motorista (D), carteira de passageiro FIMO, um bilhete de Primeiros Socorros no Local de Trabalho e, ao final do dia, um emprego de concreto e utilidade pública em uma subsidiária do Grupo Keolis na região da Île-de-France.