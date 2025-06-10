De volta neste verão!

Suas linhas 1, 4, 17, 45, 76 e R não operarão de 7 de julho a 31 de agosto de 2025. O TàD assume e te busca pela manhã e à noite.

Linhas 1 - 4 - 76:

De segunda a sexta-feira (exceto feriados), para uma viagem entre 6h10 e 7h40 de uma parada próxima a você até a rodoviária em Bonnières-sur-Seine.

Para uma viagem entre 18h e 19h30 da rodoviária em Bonnières-sur-Seine até uma parada próxima a você.

Encontre a lista dos seus pontos de parada clicando aqui

Linha R:

De segunda a sexta-feira (exceto feriados), para uma viagem entre 6h10 e 7h40 de uma parada próxima a você até a estação SNCF de Rosny-sur-Seine.

Para uma viagem entre 18h e 19h30 da estação Rosny-sur-Seine SNCF até uma parada próxima a você.

Encontre a lista dos seus pontos de parada clicando aqui

Linha 45:

De segunda a sexta-feira (exceto feriados), para uma viagem entre 6h10 e 7h40 de uma parada próxima a você, até a estação Épône-Mézières.

Para uma viagem entre 18h e 19h30 da estação Épône-Mézières até uma parada próxima a você.

Encontre a lista dos seus pontos de parada clicando aqui

Linha 17:

De segunda a sexta (exceto feriados), para uma viagem entre 6h10 e 7h40 de uma parada próxima a você, até as estações Hardricourt e Les Mureaux

Para uma viagem entre 18h e 19h30, das estações Hardricourt e Les Mureaux até uma parada próxima a você

Encontre a lista dos seus pontos de parada clicando aqui