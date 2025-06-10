Todo verão, suas linhas saem de férias

Como todo verão, o Mantois Demand-Responsive Transport assume o lugar de algumas de suas linhas de 7 de julho a 31 de agosto de 2025.

Suas linhas substituídas por DRT

De volta neste verão!

Suas linhas 1, 4, 17, 45, 76 e R não operarão de 7 de julho a 31 de agosto de 2025. O TàD assume e te busca pela manhã e à noite.

Linhas 1 - 4 - 76:

De segunda a sexta-feira (exceto feriados), para uma viagem entre 6h10 e 7h40 de uma parada próxima a você até a rodoviária em Bonnières-sur-Seine.

Para uma viagem entre 18h e 19h30 da rodoviária em Bonnières-sur-Seine até uma parada próxima a você.

Encontre a lista dos seus pontos de parada clicando aqui

Linha R:

De segunda a sexta-feira (exceto feriados), para uma viagem entre 6h10 e 7h40 de uma parada próxima a você até a estação SNCF de Rosny-sur-Seine.

Para uma viagem entre 18h e 19h30 da estação Rosny-sur-Seine SNCF até uma parada próxima a você.

Encontre a lista dos seus pontos de parada clicando aqui

Linha 45:

De segunda a sexta-feira (exceto feriados), para uma viagem entre 6h10 e 7h40 de uma parada próxima a você, até a estação Épône-Mézières.

Para uma viagem entre 18h e 19h30 da estação Épône-Mézières até uma parada próxima a você. 

Encontre a lista dos seus pontos de parada clicando aqui

Linha 17:

De segunda a sexta (exceto feriados), para uma viagem entre 6h10 e 7h40 de uma parada próxima a você, até as estações Hardricourt e Les Mureaux

Para uma viagem entre 18h e 19h30, das estações Hardricourt e Les Mureaux até uma parada próxima a você

Encontre a lista dos seus pontos de parada clicando aqui

O que é o Mantois TàD?

O Transporte Responsivo à Demanda de Mantois (TàD) é aberto ao público em geral

• Opera exclusivamente por reserva

• A inscrição é gratuita na plataforma tad.iledefrance-mobilites.fr

Quanto custa?

• Preços regionais aplicam-se a este serviço (passe Navigo, imagine R, Navigo Liberté + etc.)

• Validação é obrigatória

• Encontre a lista de bilhetes de transporte no site iledefrance-mobilites.fr seção "Passe e Bilhete"

Como reservar?

Na plataforma Île-de-France Mobilités, dedicada ao transporte sob demanda e na qual você pode:

1. Crie sua conta

2. Reserve sua carona*

3. Monitore seu DRT em tempo real

4. Avalie seu carro

*de um mês antes e até 1 hora antes da partida

Livro sobre:

Île-de-France Mobilités T&D App

tad.idfmobilites.fr

0800 10 20 20 das 9h às 18h de segunda a sexta

Encontre todas as nossas notícias na nossa conta X@Mantois_IDFM

Desejamos a você um ótimo verão em suas linhas!