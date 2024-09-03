Descubra como funciona o centro operacional de ônibus Terres d'Envol com uma visita guiada no domingo, 22 de setembro de 2024.
Você é apaixonado por ônibus ou simplesmente tem curiosidade sobre como funciona um Centro de Operações de Ônibus?
Por ocasião do Dia Europeu do Patrimônio e da Semana da Mobilidade , de 16 a 22 de setembro de 2024, a Île-de-France Mobilités convida você para um tour guiado pelo Centro Operacional de Ônibus da sua região, para descobrir o que acontece nos bastidores do mundo do transporte, como operações, Posto de Comando Centralizado, frota de ônibus, ônibus NGV, etc.
Conheça nossas equipes no Centro Operacional de Ônibus Terres d'Envol no domingo, 22 de setembro, das 9h30 às 11h e das 11h30 às 13h.
O registro é possível para adultos ou menores de 16 anos com permissão dos pais. Crianças menores de 16 anos devem ser acompanhadas por um adulto.
Entraremos em contato com você por e-mail para confirmar sua presença.
Estamos ansiosos para vê-lo em:
Centro Operacional de Ônibus Terres d'Envol, 241 Chemin du Loup em Villepinte
Acesso ÔNIBUS: linhas 1 e 619 param Chemin du Loup ou linha T'bus param 1 param Central Parc
Estacionamento para visitantes que desejam vir de carro.
Para saber mais e encontrar todas as informações e notícias de trânsito na sua região, acesse nossa conta X (antiga Twitter): @Envol_IDFM.