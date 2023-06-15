Notícias semelhantes

Um novo ônibus está aparecendo em Nemours!

A partir de 1º de agosto, seu novo Ônibus Noturno substituirá as linhas 4 e 5 das 21:00 às 23:30 de segunda a sábado:

Na estação, o ônibus aguarda a chegada do trem R na estação Saint-Pierre-les-Nemours antes de partir.

Ao embarcar, o passageiro informa ao motorista o nome da parada para onde quer ir. Você poderá descer entre duas paradas para deixar o mais perto possível da sua casa.

O itinerário será então definido de acordo com as paradas solicitadas pelos passageiros a bordo.

Todos os bilhetes de transporte válidos em Île-de-France são aceitos no ônibus.

Encontre todas as notícias, rotas e horários do seu novo Ônibus Noturno no site do iledefrance-mobilites.fr e na conta do Twitter @Loing_IDFM (@Still_Transdev até 31 de julho de 2023).