No contrato mais recente entre a Île-de-France Mobilités e a Keolis, operadora de linhas de ônibus na Île-de-France, a operadora é solicitada a oferecer uma oferta mínima de transporte nos dias de greve.

Quando a oferta é inferior a 50% da oferta normal, a Île-de-France Mobilités pode decidir reembolsar os usuários. Dado o impacto dos movimentos sociais em outubro e novembro na rede de ônibus, a Île-de-France Mobilités decidiu reembolsar os usuários, com uma mesada diária de 2,80 euros (correspondente a 1/30 do pacote)*.