No contrato mais recente entre a Île-de-France Mobilités e a Keolis, operadora de linhas de ônibus na Île-de-France, a operadora é solicitada a oferecer uma oferta mínima de transporte nos dias de greve.
Quando a oferta é inferior a 50% da oferta normal, a Île-de-France Mobilités pode decidir reembolsar os usuários. Dado o impacto dos movimentos sociais em outubro e novembro na rede de ônibus, a Île-de-France Mobilités decidiu reembolsar os usuários, com uma mesada diária de 2,80 euros (correspondente a 1/30 do pacote)*.
Compensação possível a partir de 6 de dezembro
Entre 4 de setembro e 20 de outubro de 2023, movimentos de greve tiveram forte impacto no tráfego de 7 linhas de ônibus em 9 municípios das Yvelines (Houilles, Carrières-sur-Seine, Chatou, Le Vésinet, Montesson, Croissy-sur-Seine, Bougival, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt), com, em alguns dias, uma oferta de transporte abaixo dos 50% contratados.
Como resultado, o direito à compensação está aberto a todos os assinantes envolvidos e uma campanha de compensação foi lançada de 6 de dezembro a 10 de janeiro de 2024 (inclusive).
Como acessar a compensação?
Uma plataforma dedicada permitirá que você envie seus pedidos de reembolso para os dias impactados pela greve entre 4 de setembro e 20 de outubro de 2023.
Por favor, atenção: os pedidos de reembolso para setembro e outubro devem ser feitos separadamente
Solicitações de reembolso para os meses de setembro e outubro de 2023 devem ser feitas separadamente. Se você for elegível para ambas as operações de compensação, deve enviar uma solicitação para cada mês na plataforma.
Os dois links para acessar as plataformas de compensação de setembro e outubro estão disponíveis abaixo, de 6 a 10 de janeiro de 2024, inclusive.
Quais sete linhas de ônibus são afetadas pela campanha de reembolso?
Sete linhas de ônibus são afetadas pelo reembolso em 9 municípios das Yvelines , incluindo: Houilles, Carrières-sur-Seine, Chatou, Le Vésinet, Montesson, Croissy-sur-Seine, Bougival, La Celle-Saint-Cloud, Le Chesnay-Rocquencourt.
As linhas de ônibus afetadas pela greve são: linha A, linha C, linha D, linha E, linha F, linha L e linha T.
Quais são as condições para acesso ao reembolso?
Para acessar o reembolso, você deve:
- Viver, trabalhar ou estudar em um dos 9 municípios envolvidos pela compensação atendida pelas 7 linhas de ônibus afetadas durante o movimento social do operador Keolis Argenteuil Boucles de Seine. Você pode ser solicitado a fornecer comprovante de endereço, trabalho ou escolaridade.**
- Ter comprado pelo menos um pagamento mensal elegível em pelo menos um dos meses impactados por uma oferta abaixo dos 50% contratuais.
Quais pacotes são elegíveis para a campanha de compensação?
- Navigo Annual (todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- Navigo Mois (todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- imagine R Student e Escola
- Navigo Anuais Seniores
- Navigo Solidarité 75% (todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
- Mês Navigo com 50% de desconto (todas as zonas, zonas 2-3, zonas 3-4, zonas 4-5)
Por favor, note que outros bilhetes de transporte não são elegíveis para reembolso.
Como sua remuneração é calculada?
Os reembolsos são calculados de acordo com o passe detido pelo usuário, com base em um valor reembolsado de €2,80 por dia de greve (correspondente a 1/30 do passe) para um passe anual Navigo para todas as zonas.
Pacotes com tarifas reduzidas e zoneamento diferente são reembolsados com base nessa base, proporcionalmente à redução e ao zoneamento aplicados ao preço da venda pública.
Por favor, note
Cada usuário pode receber um reembolso por mês (setembro e outubro) e no máximo dois reembolsos, se for elegível para compensação durante os dois meses cobertos pela campanha.
Para o mês de setembro de 2023
Em setembro de 2023, foram oferecidos 21 dias abaixo dos 50% exigidos pelo contrato, dando assim aos assinantes envolvidos o direito ao reembolso.
A campanha de compensação para o mês de setembro de 2023 está aberta abaixo até 10 de janeiro inclusive.
Para o mês de outubro
Em outubro de 2023, 20 days sofreu uma oferta de transporte abaixo dos 50% exigidos pelo contrato.
A campanha de compensação para o mês de outubro de 2023 está aberta abaixo até 10 de janeiro inclusive.
Lembrete
Você deve solicitar um reembolso separado na plataforma para os meses de setembro e outubro.
*O preço da compensação varia dependendo do pacote do viajante
**Por favor, note que cada usuário está vinculado a um município de referência de acordo com seu local de residência fornecido no momento do registro. Se você mudou seu endereço nesse meio tempo, terá que fazer uma reclamação e apresentar comprovante de endereço durante o período de setembro a outubro afetado pelas greves.