Onde posso encontrar minhas horas?
Você pode encontrar seu horário de funcionamento:
- No site iledefrancemobilites.fr > Como se locomover > Horários de ônibus > > Mantois
- Na aplicação IDF Mobilités
- No seu ponto de parada
- Na sua prefeitura
- Na sua agência de vendas PEM localizada na rodoviária de Mantes-la-Jolie
- Na sua agência de vendas localizada em Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes la Jolie
- No nosso centro de atendimento ao cliente no 01 30 94 77 77
Se precisar imprimi-las, pode ir à sua agência de vendas em Impasse Sainte Claire Deville em Mantes-la-Jolie
Não acha sua linha?
Suas linhas 4 / 76 / 45 / 17 e R são substituídas pelo seu TàD Mantois neste verão; para mais informações, não hesite em consultar este artigo.
Encontre todas as nossas notícias no X: @Mantois_IDFM
Toda a rede Mantois deseja a você um ótimo verão em nossas linhas!