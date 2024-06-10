Neste verão, seus panfletos voltam para as férias!

Após o sucesso do ano anterior e sempre com o objetivo de reduzir nosso impacto ambiental, encontre todos os seus horários digitalizados.

Sempre presente informação e um gesto para o planeta

Onde posso encontrar minhas horas?

Você pode encontrar seu horário de funcionamento:

- No site iledefrancemobilites.fr > Como se locomover > Horários de ônibus > > Mantois

- Na aplicação IDF Mobilités

- No seu ponto de parada

- Na sua prefeitura

- Na sua agência de vendas PEM localizada na rodoviária de Mantes-la-Jolie

- Na sua agência de vendas localizada em Impasse Sainte Claire Deville – 78200 Mantes la Jolie

- No nosso centro de atendimento ao cliente no 01 30 94 77 77

Se precisar imprimi-las, pode ir à sua agência de vendas em Impasse Sainte Claire Deville em Mantes-la-Jolie

Seu horário de funcionamento de segunda-feira, 08 de julho, a domingo, 01 de setembro de 2024

A14

A14B

Tem

C

D Résidence du Lac

D Yachts

E

F

G

Eu

K

L

M

N

X

Z

2A/2B

9

15

22

40

41

42

43

44

71

72

73

75

81

82

87

88A

88B

88C

Não acha sua linha?

Suas linhas 4 / 76 / 45 / 17 e R são substituídas pelo seu TàD Mantois neste verão; para mais informações, não hesite em consultar este artigo.

Toda a rede Mantois deseja a você um ótimo verão em nossas linhas!