Os diferentes pontos de venda para recarregar seu passe Navigo
Para comprar seu bilhete de transporte ou recarregar seu passe Navigo, pense nas lojas locais:
Veja abaixo a lista de nossos parceiros:
- Bar Tabac Le Versailles em Nozay
- Tabac Presse Le Saclay em Palaiseau
- Tabaco Le Jean Bart em Marcoussis
- Tabaco Havana no shopping Ulis 2
- Tabac Lucks Presse no centro comercial da Ville du Bois
- Tabaco Le Gagnant em Les Ulis
Descubra os ingressos e pacotes disponíveis e escolha o que melhor se encaixar para você!
Até logo nas linhas de ônibus