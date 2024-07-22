Onde comprar um ingresso em Paris Saclay?

Publicado em

Leitura 1 min

6 lojas locais para comprar ou recarregar seu passe Navigo

Onde recarregar seu passe Navigo?

Os diferentes pontos de venda para recarregar seu passe Navigo

Para comprar seu bilhete de transporte ou recarregar seu passe Navigo, pense nas lojas locais:

Veja abaixo a lista de nossos parceiros:

  • Bar Tabac Le Versailles em Nozay
  • Tabac Presse Le Saclay em Palaiseau
  • Tabaco Le Jean Bart em Marcoussis
  • Tabaco Havana no shopping Ulis 2
  • Tabac Lucks Presse no centro comercial da Ville du Bois
  • Tabaco Le Gagnant em Les Ulis

Descubra os ingressos e pacotes disponíveis e escolha o que melhor se encaixar para você!

Até logo nas linhas de ônibus

PREÇOS - Île-de-France Mobilités