Notícias semelhantes

Em 2023, a Estação de Bicicletas de Saint-Quentin-en-Yvelines, um serviço 100% dedicado ao ciclismo, se tornará o ponto de referência para a oferta de bicicletas da Île-de-France Mobilités na região de Saint-Quentin-en-Yvelines.
O Vélozone é:
- 170 bicicletas para aluguel
- 1 oficina de manutenção
- E uma equipe a serviço da sua mobilidade ciclista!
Além disso, 280 vagas fechadas e seguras em estacionamentos fechados e seguros para bicicletas da Île-de-France Mobilités, em ambos os lados da estação de trem Saint-Quentin en Yvelines, estão disponíveis para facilitar suas viagens intermodais.
A oferta de aluguel de bicicletas permite alugar uma bicicleta padrão de 1 dia a 1 ano.
Você a mantém com você durante o aluguel do veículo, assim como faria com sua própria moto. A Vélostation também oferece a oportunidade de descobrir bicicletas dobráveis e elétricas por meio de aluguel de curto prazo, de 1 dia a 1 mês.
Dois estacionamentos fechados e seguros para bicicletas da Île-de-France Mobilités estão disponíveis em cada lado da estação Montigny-le-Bretonneux. Eles são acessíveis durante o horário de funcionamento da estação, ou seja, todos os dias, das 4h45 à 1h20, via acesso seguro com seu passe Navigo.
Se você tiver uma e-bike, pode até carregá-la dentro do estacionamento!
Por fim, a oficina está lá para cuidar de todas as suas motos e prolongar sua vida útil. A manutenção regular da sua bicicleta garante conforto e segurança.
Se você aluga uma bicicleta na Vélozone, a manutenção está incluída na sua assinatura.
Véligo Ponto de recolha de localização
Também é possível testar as bicicletas com assistência elétrica da Véligo Location (modelos clássicos, de duas rodas, de três rodas ou estendidos). Tudo o que você precisa fazer é fazer sua reserva no site da veligo-location.fr e escolher o bike park de Saint-Quentin-en-Yvelines como ponto de pegada.
Um membro da equipe irá apresentar a você à bicicleta e seus acessórios durante sua visita à agência.
Como lembrete, o serviço Véligo Location permite que você use uma e-bike por um período de 6 meses, renovável por 3 meses, por €40 por mês.
Informações práticas
O Vélozone está localizado na 1ª casa Charles de Gaulle, 78 180 Montigny-le-Bretonneux.
Está aberto de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 10h30, das 12h às 19h, e aos sábados, das 10h às 13h.
Você pode fazer suas reservas no velostation.sqy.fr
Você pode entrar em contato com a agência pelo telefone 01.84.79.70.99.
A equipe da Vélozone está à sua disposição para responder suas perguntas.
Para acompanhar todas as notícias do Vélozone, acesse seu site ou nas redes sociais: