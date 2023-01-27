Notícias semelhantes

A oferta de aluguel de bicicletas permite alugar uma bicicleta padrão de 1 dia a 1 ano.

Você a mantém com você durante o aluguel do veículo, assim como faria com sua própria moto. A Vélostation também oferece a oportunidade de descobrir bicicletas dobráveis e elétricas por meio de aluguel de curto prazo, de 1 dia a 1 mês.

Dois estacionamentos fechados e seguros para bicicletas da Île-de-France Mobilités estão disponíveis em cada lado da estação Montigny-le-Bretonneux. Eles são acessíveis durante o horário de funcionamento da estação, ou seja, todos os dias, das 4h45 à 1h20, via acesso seguro com seu passe Navigo.

Se você tiver uma e-bike, pode até carregá-la dentro do estacionamento!