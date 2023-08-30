Imagem de uma garotinha esperando o ônibus
Linha R
Diagrama da linha R
Desde 31 de julho de 2023, a linha R substitui suas linhas 10, 47 e 63 por:
- A linha R que liga Lizy-sur-Ourcq à Gare de Meaux tem vocação escolar para os habitantes dos distritos do norte da cidade ("Hauts de Chantereine", "La Corniche" e "Grosse Pierre").
- Ela passa pelo Boulevard Jean Rose nos horários de entrada e saída da escola (atendendo as paradas "Henri IV", "Jean Rose" e "Pinteville") para corresponder aos estabelecimentos Sainte-Marie, Bossuet e Henri IV.
- Com terminal na estação Meaux, também pode ser utilizado pelos alunos da escola secundária Henri Moissan.
Linha S
Diagrama da linha S
Suas linhas 11 e 65 se fundem e se tornam a linha S.
- A Linha S conecta May-en-Multien à estação Meaux pelo norte da cidade ("Hauts de Chantereine", "La Corniche", "Grosse Pierre") e a Avenue de la République com as paradas "Gambetta" e "Bon Dieu Jaune".
- Ela oferece acesso à escola secundária Henri Moissan.
Linha 10
Diagrama da linha 10
- A linha 10 é mantida apenas para atender a escola vocacional Gué-à-Tresmes de Meaux, May-en-Multien e Lizy-sur-Ourcq.
- Seus dias e horários de funcionamento são adaptados às entradas e saídas do estabelecimento.
Linha Gs
Diagrama da reta Gs
- A linha Gs foi criada para apoiar a nova setorização dos alunos do distrito de Grosse Pierre para a escola secundária de Frot. Seus dias e horários de funcionamento são adaptados às entradas e saídas principais do estabelecimento (manhã, tarde e quarta-feira ao almoço).
Linha D
- A remoção do serviço "8 mai 45" foi substituída pela nova parada "11 novembre 1918" localizada na Avenue Henri Dunant.
- Serviço para a parada "Chappe" via Boulevard des Cosmonautes. A passagem pela Rua Aldebaran é removida.
Linha E
- Mudança de rota na volta pela rue Aristide Briand, atendendo as paradas: "Union Commerciale" e "Louise"
- A Linha E agora será designada para a plataforma 1 da estação Meaux, em vez da plataforma 2.
Linha E
Diagrama da reta Es
- A parada "Les Cottages" em Villenoy é cancelada. Estudantes do ensino fundamental II que vivem neste conjunto habitacional podem se referir às paradas "Marronniers" ou "Rue de Lagny", localizadas a 500 metros a pé.
Linha Qs
Scéma da linha Qs
- Duas novas paradas foram criadas na linha Qs no município de Poincy, no cruzamento da Avenue de la Victoire com a D17A:
- A parada "Route de Poincy", em direção ao Collège Bois de l'Enclume
- A parada "Rue du Général de Gaulle", em direção à Avenue de Meaux
Essas paradas oferecerão mais segurança aos usuários da linha Qs.
Linha Ks
Diagrama da linha Ks
- O serviço para o Collège de la Dhuis na linha Ks foi cancelado devido a uma nova setorização de alunos. O serviço ao Lycée Jean Vilar permanece inalterado.
Linha 21sco
Diagrama das linhas 21 e 21sco
- O serviço para as escolas primárias de Villemareuil e Boutigny está integrado ao circuito escolar especial (CSS) 4206 e removido da linha 21sco. A rota e o horário permanecem inalterados. Embarcar no CSS exige obter um cartão Scol'R.
Diagrama da linha 4206
Seu Pays de Meaux TàD está mudando de nome para uma nova oferta
A zona TàD P torna-se a TàD Meaux ZI Poincy
A zona TàD R torna-se a TàD Meaux Ouest
A zona TàD S torna-se a TàD Meaux Est com novos pontos de parada "Prévilliers" e "Magny-St-Loup" na comuna de Boutigny