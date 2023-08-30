Sua escola e as rotas regulares no Pays de Meaux estão mudando para o início do ano letivo!

Desde 31 de julho, suas linhas evoluíram para melhor apoiá-lo em suas viagens em Meaux.

Linha R

Diagrama da linha R

Desde 31 de julho de 2023, a linha R substitui suas linhas 10, 47 e 63 por:

  • A linha R que liga Lizy-sur-Ourcq à Gare de Meaux tem vocação escolar para os habitantes dos distritos do norte da cidade ("Hauts de Chantereine", "La Corniche" e "Grosse Pierre").
  • Ela passa pelo Boulevard Jean Rose nos horários de entrada e saída da escola (atendendo as paradas "Henri IV", "Jean Rose" e "Pinteville") para corresponder aos estabelecimentos Sainte-Marie, Bossuet e Henri IV.
  • Com terminal na estação Meaux, também pode ser utilizado pelos alunos da escola secundária Henri Moissan.

Veja o horário da linha R

Linha S

Diagrama da linha S

Suas linhas 11 e 65 se fundem e se tornam a linha S.

  • A Linha S conecta May-en-Multien à estação Meaux pelo norte da cidade ("Hauts de Chantereine", "La Corniche", "Grosse Pierre") e a Avenue de la République com as paradas "Gambetta" e "Bon Dieu Jaune".
  • Ela oferece acesso à escola secundária Henri Moissan.

Veja o horário da linha S

Linha 10

Diagrama da linha 10

  • A linha 10 é mantida apenas para atender a escola vocacional Gué-à-Tresmes de Meaux, May-en-Multien e Lizy-sur-Ourcq.
  • Seus dias e horários de funcionamento são adaptados às entradas e saídas do estabelecimento.

Veja o horário da linha 10

Linha Gs

Diagrama da reta Gs

  • A linha Gs foi criada para apoiar a nova setorização dos alunos do distrito de Grosse Pierre para a escola secundária de Frot. Seus dias e horários de funcionamento são adaptados às entradas e saídas principais do estabelecimento (manhã, tarde e quarta-feira ao almoço).

Veja o horário das linhas G

Linha D

Diagrama da Linha D
  • A remoção do serviço "8 mai 45" foi substituída pela nova parada "11 novembre 1918" localizada na Avenue Henri Dunant.
  • Serviço para a parada "Chappe" via Boulevard des Cosmonautes. A passagem pela Rua Aldebaran é removida.

Folheto de horários da linha D

Linha E

Diagrama da linha E
  • Mudança de rota na volta pela rue Aristide Briand, atendendo as paradas: "Union Commerciale" e "Louise"
  • A Linha E agora será designada para a plataforma 1 da estação Meaux, em vez da plataforma 2.

Veja o horário da linha E

Linha E

Diagrama da reta Es

  • A parada "Les Cottages" em Villenoy é cancelada. Estudantes do ensino fundamental II que vivem neste conjunto habitacional podem se referir às paradas "Marronniers" ou "Rue de Lagny", localizadas a 500 metros a pé.

Veja o horário da linha Es

Linha Qs

Scéma da linha Qs

  • Duas novas paradas foram criadas na linha Qs no município de Poincy, no cruzamento da Avenue de la Victoire com a D17A:
    - A parada "Route de Poincy", em direção ao Collège Bois de l'Enclume
    - A parada "Rue du Général de Gaulle", em direção à Avenue de Meaux
    Essas paradas oferecerão mais segurança aos usuários da linha Qs.

Veja o horário da linha Qs

Linha Ks

Diagrama da linha Ks

  • O serviço para o Collège de la Dhuis na linha Ks foi cancelado devido a uma nova setorização de alunos. O serviço ao Lycée Jean Vilar permanece inalterado.

Veja o horário da linha K

Linha 21sco

Diagrama das linhas 21 e 21sco

Diagrama das linhas 21 e 21sco

  • O serviço para as escolas primárias de Villemareuil e Boutigny está integrado ao circuito escolar especial (CSS) 4206 e removido da linha 21sco. A rota e o horário permanecem inalterados. Embarcar no CSS exige obter um cartão Scol'R.

Horário da linha 21sco

Diagrama da linha 4206

Veja o horário da linha 4206

Seu Pays de Meaux TàD está mudando de nome para uma nova oferta

A zona TàD P torna-se a TàD Meaux ZI Poincy

A zona TàD R torna-se a TàD Meaux Ouest

A zona TàD S torna-se a TàD Meaux Est com novos pontos de parada "Prévilliers" e "Magny-St-Loup" na comuna de Boutigny

Veja o cronograma da TàD Meaux ZI Poincy

Veja o horário do TàD Meaux Ouest

Veja o horário do TàD Meaux Est

