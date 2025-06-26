Notícias semelhantes

Linha 1227 - Mudança de Nome das Paradas*

A linha 1227 tem uma atualização dos nomes de algumas paradas, sem qualquer alteração em seu trajeto.

Thomson torna-se "Belles Hâtes"

Sextante torna-se " Leonardo da Vinci"

torna-se " O Paul Brard Shopping Centre passa a ser " Paul Brard"

Centre passa a ser " O Collège du Bois d'Aulne torna-se " Collège Samuel Paty"

torna-se " Clément Salengro se torna "Roger Salengro"

*Essas mudanças também afetam a rota escolar 1257, que utiliza a mesma rota.