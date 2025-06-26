Notícias semelhantes

Ajustes nas suas linhas a partir de 1º de setembro de 2025!

A partir de 1º de setembro de 2025, ajustes nas linhas no seu território Cergy-Pontoise Confluence

Linha 1239 - Serviço para La Taillette (Eco-distrito)

A linha adota uma nova rota: agora assume o trajeto atual da linha 1238 para atender La Taillette (Écoquartier).

Mapa linear 1239

Baixe o Mapa de 1239 Linhas

 -  1.3 MB

Linha 1235 - Terminal Zac de Puiseux

O terminal da linha 1235 foi transferido. Atualmente, está localizada na zona mista de desenvolvimento Puiseux, próxima à Renault.

Mapa linear 1235

Baixe o Mapa das 1235 Linhas

 -  1.4 MB

Linha 1240 - Ajuste de Parada

A parada Rond-Point du Tilleul não é mais atendida pela linha 1240. Por favor, consulte as paradas "Lycée St-Christophe" ou "Rond-Point du Cèdre". Essa mudança otimizará o tráfego de veículos na linha e limitará os tempos de espera em certas paradas.

Mapa de linhas 1240

Baixe o Mapa de 1240 Linhas

 -  2.2 MB

Linha 1224 - Mudança de plataforma na Ecosestação Cergy-Préfecture

A linha mudará de plataforma na estação: deixará a plataforma A para ser agrupada na plataforma H, ao lado da linha 1242, devido ao trajeto comum.

Mapa Ecólogo da Prefeitura de Cergy

Linha 1255 - Mudança de parada em Herblay-sur-Seine

A parada "Les Pompiers" em Herblay não será mais atendida. Por favor, consulte a parada "Les Chênes" compartilhada com as linhas 30-48, 95-20 e CitéVal S, localizada a cerca de 50 metros de distância.

Baixe o mapa de 1255 linhas

 -  2.5 MB

Linha 1227 - Mudança de Nome das Paradas*

A linha 1227 tem uma atualização dos nomes de algumas paradas, sem qualquer alteração em seu trajeto.

  • Thomson torna-se "Belles Hâtes"
  • Sextante torna-se "Leonardo da Vinci"
  • O Paul Brard Shopping Centre passa a ser "Paul Brard"
  • O Collège du Bois d'Aulne torna-se "Collège Samuel Paty"
  • Clément Salengro se torna "Roger Salengro"

*Essas mudanças também afetam a rota escolar 1257, que utiliza a mesma rota.

Baixe o mapa das 1227 linhas

 -  3.3 MB

Os novos horários para suas linhas estarão em breve disponíveis na seção Circulação do portal Île-de-France Mobilités.

Até logo no seu território!

