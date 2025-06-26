Notícias semelhantes

Linha 1239 - Serviço para La Taillette (Eco-distrito)
A linha adota uma nova rota: agora assume o trajeto atual da linha 1238 para atender La Taillette (Écoquartier).
Linha 1235 - Terminal Zac de Puiseux
O terminal da linha 1235 foi transferido. Atualmente, está localizada na zona mista de desenvolvimento Puiseux, próxima à Renault.
Linha 1240 - Ajuste de Parada
A parada Rond-Point du Tilleul não é mais atendida pela linha 1240. Por favor, consulte as paradas "Lycée St-Christophe" ou "Rond-Point du Cèdre". Essa mudança otimizará o tráfego de veículos na linha e limitará os tempos de espera em certas paradas.
Linha 1224 - Mudança de plataforma na Ecosestação Cergy-Préfecture
A linha mudará de plataforma na estação: deixará a plataforma A para ser agrupada na plataforma H, ao lado da linha 1242, devido ao trajeto comum.
Linha 1255 - Mudança de parada em Herblay-sur-Seine
A parada "Les Pompiers" em Herblay não será mais atendida. Por favor, consulte a parada "Les Chênes" compartilhada com as linhas 30-48, 95-20 e CitéVal S, localizada a cerca de 50 metros de distância.
Linha 1227 - Mudança de Nome das Paradas*
A linha 1227 tem uma atualização dos nomes de algumas paradas, sem qualquer alteração em seu trajeto.
- Thomson torna-se "Belles Hâtes"
- Sextante torna-se "Leonardo da Vinci"
- O Paul Brard Shopping Centre passa a ser "Paul Brard"
- O Collège du Bois d'Aulne torna-se "Collège Samuel Paty"
- Clément Salengro se torna "Roger Salengro"
*Essas mudanças também afetam a rota escolar 1257, que utiliza a mesma rota.
Os novos horários para suas linhas estarão em breve disponíveis na seção Circulação do portal Île-de-France Mobilités.
Você também pode acompanhar nossas notícias no X: @CPConflu_IDFM
Até logo no seu território!