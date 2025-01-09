Ajustes nas suas linhas a partir de 3 de março de 2025

Publicado em

Leitura 1 min

A partir de 3 de março de 2025, serão feitos ajustes em várias linhas da rede Poissy – Les Mureaux.

Linhas 14 e 15

As rotas das suas 2 linhas são simplificadas! A partir de agora, o terminal principal está localizado na estação Vernouillet-Verneuil.

A Linha 14 conecta o Collège Émile Zola em Vernouillet à estação de trem Vernouillet-Verneuil via a parada "Bourdillon" em Vernouillet e circula em ambas as direções.

A lista de paradas atendidas está acessível pelo diagrama de linhas abaixo:

Diagrama da linha 14
Diagrama da linha 14

Diagrama da linha 14

A linha 15 atende a Avenue du Clos des Vignes em Vernouillet e o distrito Côte Narbonne em Verneuil-sur-Seine via a parada "Rond-Point Zola".

Você pode consultar o novo diagrama da linha 15 abaixo:

Diagrama da linha 15
Diagrama da linha 15

Diagrama da linha 15

Linhas 23, 66 e X409

Para melhorar a regularidade, novos horários de viagem e ajustes no horário foram implementados nas linhas 23, 66 e X409.

Os novos horários para suas linhas podem ser consultados na seção Circulação do portal Île-de-France Mobilités.

Boa viagem com nossas linhas!

Notícias semelhantes