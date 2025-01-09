Notícias semelhantes

Linhas 14 e 15
As rotas das suas 2 linhas são simplificadas! A partir de agora, o terminal principal está localizado na estação Vernouillet-Verneuil.
A Linha 14 conecta o Collège Émile Zola em Vernouillet à estação de trem Vernouillet-Verneuil via a parada "Bourdillon" em Vernouillet e circula em ambas as direções.
A lista de paradas atendidas está acessível pelo diagrama de linhas abaixo:
Diagrama da linha 14
A linha 15 atende a Avenue du Clos des Vignes em Vernouillet e o distrito Côte Narbonne em Verneuil-sur-Seine via a parada "Rond-Point Zola".
Você pode consultar o novo diagrama da linha 15 abaixo:
Diagrama da linha 15
Linhas 23, 66 e X409
Para melhorar a regularidade, novos horários de viagem e ajustes no horário foram implementados nas linhas 23, 66 e X409.
Os novos horários para suas linhas podem ser consultados na seção Circulação do portal Île-de-France Mobilités.
Boa viagem com nossas linhas!