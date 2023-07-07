Notícias semelhantes

Ônibus, mesmo tarde da noite!

Publicado em

Leitura 2 min

Um novo serviço de ônibus à noite!

O ônibus noturno espera seu trem nas estações de Provins (a partir de 1º de agosto) e Nangis (a partir de 28 de agosto) e o deixa na parada mais próxima de sua casa.

O ônibus noturno espera seu trem nas estações de Provins (a partir de 1º de agosto) e Nangis (a partir de 28 de agosto) e o deixa na parada mais próxima de sua casa.

Ônibus, mesmo tarde da noite!

Dois novos serviços noturnos para partidas garantidas nas estações de Provins e Nangis

Dois serviços de ônibus noturnos são instalados a partir de 1º de agosto da estação Provins e a partir de 28 de agosto da estação de Nangis.

O ônibus noturno substitui as linhas regulares à noite durante a semana

O princípio é simples: sem reserva, todos podem embarcar no ônibus nas estações Provins ou Nangis e indicar sua parada ao motorista, que adapta sua rota de acordo com os clientes no veículo.

As partidas são garantidas:

A partir de 1º de agosto, os trens que chegam de Paris para Provins farão conexão para:

  • Chegada do trem à estação de Provins vindo de Paris às 21:10: partida do ônibus às 21:15
  • Chegada do trem à estação de Provins vinda de Paris às 22:10: partida do ônibus às 22:15

A partir de 28 de agosto, os trens que chegam de Paris para Nangis farão conexão para:

  • Chegada do trem à estação de Nangis vinda de Paris às 19h34: partida do ônibus às 19h45
  • Chegada do trem à estação de Nangis vinda de Paris às 20:34: partida do ônibus às 20:45
  • Chegada do trem à estação de Nangisen vindo de Paris às 21:34: partida do ônibus às 21:45

Os serviços não operam nos fins de semana ou feriados.

COMO USAR

  • Na estação Nangis ou Provins, eu entro nos ônibus
  • Eu valido meu bilhete
  • Indico ao motorista minha parada de sinal
  • O motorista adapta seu itinerário conforme os pedidos dos passageiros

Este serviço opera sem reserva e todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos.

Folheto do Provins Evening Bus - válido a partir de 1º de agosto de 2023

 -  9.3 MB

Flyer Nangis Night Bus - válido a partir de 28 de agosto de 2023

 -  566.7 KB

Notícias semelhantes