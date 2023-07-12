Partindo da estação Mitry-le-Neuf de Villeparisis, o ônibus noturno Mitry-le-Neuf oferece 6 partidas de segunda a sexta-feira, das 20h28 às 23h08.

O ônibus noturno Mitry-le-neuf assume a linha 71 à noite.

A partir da estação Mitry-Claye, 3 partidas são oferecidas de segunda a sexta-feira, das 22h27 às 23h27.

O ônibus noturno Mitry-Claye assume a linha 16 à noite.

Por favor, note: você não pode dirigir entre as duas zonas.