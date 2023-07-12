Aproveite novos ônibus noturnos

A partir de 28 de agosto de 2023, três serviços de ônibus noturnos atenderão os municípios de Mitry-Mory (Mitry-le-Neuf, Mitry-Claye) e Villeparisis. Os ônibus noturnos assumem as linhas regulares da sua estação e te deixam no seu ponto de chegada.

SEUS ÔNIBUS NOTURNOS MITRY-LE-NEUF E MITRY-CLAYE

Partindo da estação Mitry-le-Neuf de Villeparisis, o ônibus noturno Mitry-le-Neuf oferece 6 partidas de segunda a sexta-feira, das 20h28 às 23h08.

O ônibus noturno Mitry-le-neuf assume a linha 71 à noite.

A partir da estação Mitry-Claye, 3 partidas são oferecidas de segunda a sexta-feira, das 22h27 às 23h27.

O ônibus noturno Mitry-Claye assume a linha 16 à noite.

Por favor, note: você não pode dirigir entre as duas zonas.

Saiba mais sobre seus ônibus noturnos

SEU ÔNIBUS NOTURNO DE VILLEPARISIS

Partindo da Place Jacques Chirac - Gare, o ônibus noturno oferece 3 partidas de segunda a sexta-feira, das 22h38 às 23h38.

O ônibus noturno de Villeparisis assume a linha 17 à noite.

O ônibus noturno espera pelo RER B, mesmo que você se atrase, e te deixa na parada de sua escolha, na área definida.

Saiba mais sobre seu ônibus noturno

COMO USAR: COMO FUNCIONA O ÔNIBUS NOTURNO?

1. Eu entro no ônibus na estação

2. Eu valido meu bilhete

3. Eu aviso o motorista quando desço na área atendida pelo serviço

4. O maquinista ajusta sua rota conforme os pedidos dos viajantes

O +: Este serviço funciona sem reserva e todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos.

