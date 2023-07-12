SEUS ÔNIBUS NOTURNOS MITRY-LE-NEUF E MITRY-CLAYE
Partindo da estação Mitry-le-Neuf de Villeparisis, o ônibus noturno Mitry-le-Neuf oferece 6 partidas de segunda a sexta-feira, das 20h28 às 23h08.
O ônibus noturno Mitry-le-neuf assume a linha 71 à noite.
A partir da estação Mitry-Claye, 3 partidas são oferecidas de segunda a sexta-feira, das 22h27 às 23h27.
O ônibus noturno Mitry-Claye assume a linha 16 à noite.
Por favor, note: você não pode dirigir entre as duas zonas.
SEU ÔNIBUS NOTURNO DE VILLEPARISIS
Partindo da Place Jacques Chirac - Gare, o ônibus noturno oferece 3 partidas de segunda a sexta-feira, das 22h38 às 23h38.
O ônibus noturno de Villeparisis assume a linha 17 à noite.
O ônibus noturno espera pelo RER B, mesmo que você se atrase, e te deixa na parada de sua escolha, na área definida.
COMO USAR: COMO FUNCIONA O ÔNIBUS NOTURNO?
1. Eu entro no ônibus na estação
2. Eu valido meu bilhete
3. Eu aviso o motorista quando desço na área atendida pelo serviço
4. O maquinista ajusta sua rota conforme os pedidos dos viajantes
O +: Este serviço funciona sem reserva e todos os bilhetes de transporte da rede Île-de-France Mobilités são aceitos.
A partir de 1º de agosto, encontre todas as notícias do seu território no Twitter: @RoissyEst_IDFM