Sua linha 707 permite que você chegue mais rápido à estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard a partir de Rouvres

A Linha 707 conectará melhor os habitantes do município de Rouvres aos funcionários do ZAC des Prés Bouchers.

A amplitude é estendida pela manhã e garante o serviço do primeiro trem da linha K em direção a Paris.

O +: Um ônibus a cada 30 minutos com a linha 22 entre a estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard e a estação Mitry-Claye.

A partir de 11 de setembro de 2023, corrida adicional escolar às 8h35 para a entrada das 9h da escola G.Brassens e uma corrida noturna na estação Saint-Mard às 20h20.