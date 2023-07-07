Sua linha 707 permite que você chegue mais rápido à estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard a partir de Rouvres
A Linha 707 conectará melhor os habitantes do município de Rouvres aos funcionários do ZAC des Prés Bouchers.
A amplitude é estendida pela manhã e garante o serviço do primeiro trem da linha K em direção a Paris.
O +: Um ônibus a cada 30 minutos com a linha 22 entre a estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard e a estação Mitry-Claye.
A partir de 11 de setembro de 2023, corrida adicional escolar às 8h35 para a entrada das 9h da escola G.Brassens e uma corrida noturna na estação Saint-Mard às 20h20.
Proporcionar uma ligação quase direta entre Othis e a estação Saint-Mard graças à linha 708
A Linha 708 permitirá que os habitantes de Othis cheguem mais rapidamente à estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard, assim como ao distrito de Beaumarchais.
A partir das paradas "Les Tournelles" e "Les Sablons", os alunos do ensino fundamental II poderão ir ao Collège de Saint-Mard.
A amplitude é estendida pela manhã e garante o serviço do primeiro trem da linha K, em direção a Paris.
O +: Um ônibus a cada 30 minutos com a linha 22 entre a estação Dammartin-Juilly-Saint-Mard e a estação Mitry-Claye.
A partir de 11 de setembro de 2023, a escola adicional será aberta às 8h25 para a entrada das 9h da escola secundária G. Brassens.
Reforço do eixo entre Dammartin-en-Goële e Saint-Mard graças à linha 709
A Linha 709 permite que os habitantes de Dammartin-en-goële cheguem à estação de trem Dammartin-Juilly-Saint-Mard e ao Lycée Charles de Gaulle.
A parada Centre Médical será atendida sistematicamente.
A amplitude é estendida pela manhã e garante o serviço do primeiro trem da linha K, em direção a Paris.
Novos horários e mudanças de serviço a partir de 11 de setembro!
Para sua informação, todas as paradas são atendidas pelo TàD Goële, das 9h54 às 16h, de segunda a sexta-feira, e das 9h54 às 20h50 aos sábados, mediante reserva. Para os trens das 20:13 e 21:22, que partem da Gare du Nord, de segunda a sexta-feira, a TàD Goële assume a linha 709 e atende todas as paradas mediante reserva.