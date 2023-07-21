Novas nas linhas nos setores de Survilliers, Fosses, Saint-Witz e Marly-la-ville
Alterações na linha 9501
A Linha 9501 oferece um novo serviço aos domingos a cada hora, das 6h35 às 19h50, entre as estações Survilliers-Fosses e Roissypole.
Criação de uma nova linha R9
O serviço entre a estação Survilliers-Fosses e Plailly Vergers na linha R2 agora é fornecido pela linha R9
Mudanças na linha R2
O serviço entre a estação Survilliers-Fosses e Plailly Vergers foi cancelado. O trajeto da linha R2 terminará na estação Survilliers-Fosses.
O serviço às escolas (Collège Stendhal e Lycée Baudelaire) é fornecido pela nova linha escolar R121.
Criação de uma linha escolar R121
Os alunos não precisarão mais pegar as linhas R1 e R2 para chegar às suas escolas.
Uma nova linha escolar foi criada a partir de 4 de setembro de 2023, que atenderá o Collège de Stendhal em Fosses e o Lycée Charles Baudelaire em Fosses, provenientes dos municípios de Survilliers e Fosses.
Mudanças na linha R3
A linha R3 se adapta aos horários das empresas na zona industrial de Marly-la-Ville, com aumento nos horários fora de pico.
Novo nas suas linhas 32, 12ZI e 11
Alterações na Linha 32
O serviço para o Aéroville Shopping Centre é cancelado durante a semana e mantido nos fins de semana. A Linha 32 oferece um ônibus a cada 20 minutos para chegar à Estação Roissypole nos dias úteis.
Alterações na Linha 12 ZI
A linha 12 ZI servirá sistematicamente a estação Goussainville e conecta as áreas industriais de Goussainville ao RER D em menos de 10 minutos.
Alterações na linha 11
A Linha 11 melhora a oferta no horário do almoço, com um ônibus a cada 10 minutos entre 11h20 e 12h20 em direção a Saint-Denis e entre 12h40 e 13h40 em direção a Goussainville.
3 corridas são adicionadas ao final do horário de pico da noite (uma largada às 19h24, outra às 19h48 e a última às 20h12 na direção de Goussainville)