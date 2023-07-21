A partir de 28 de agosto de 2023, novidades nos moldes do território Roissy Ouest

A partir de 28 de agosto, suas linhas de ônibus estão em troca para facilitar as viagens no território de Roissy Ouest

Novas nas linhas nos setores de Survilliers, Fosses, Saint-Witz e Marly-la-ville

Alterações na linha 9501

A Linha 9501 oferece um novo serviço aos domingos a cada hora, das 6h35 às 19h50, entre as estações Survilliers-Fosses e Roissypole.

Verifique o cronograma da sua linha 9501 válida a partir de 28 de agosto de 2023

Criação de uma nova linha R9

O serviço entre a estação Survilliers-Fosses e Plailly Vergers na linha R2 agora é fornecido pela linha R9

Mudanças na linha R2

O serviço entre a estação Survilliers-Fosses e Plailly Vergers foi cancelado. O trajeto da linha R2 terminará na estação Survilliers-Fosses.

O serviço às escolas (Collège Stendhal e Lycée Baudelaire) é fornecido pela nova linha escolar R121.

Consulte os horários da sua linha R2 válida a partir de 28 de agosto de 2023

Criação de uma linha escolar R121

Os alunos não precisarão mais pegar as linhas R1 e R2 para chegar às suas escolas.

Uma nova linha escolar foi criada a partir de 4 de setembro de 2023, que atenderá o Collège de Stendhal em Fosses e o Lycée Charles Baudelaire em Fosses, provenientes dos municípios de Survilliers e Fosses.

Consulte os horários da sua linha R121 válida a partir de 28 de agosto de 2023

Saiba mais sobre sua linha R121

Mudanças na linha R3

A linha R3 se adapta aos horários das empresas na zona industrial de Marly-la-Ville, com aumento nos horários fora de pico.

Consulte os horários da sua linha R3 válida a partir de 28 de agosto de 2023

Novo nas suas linhas 32, 12ZI e 11

Alterações na Linha 32

O serviço para o Aéroville Shopping Centre é cancelado durante a semana e mantido nos fins de semana. A Linha 32 oferece um ônibus a cada 20 minutos para chegar à Estação Roissypole nos dias úteis.

Verifique os horários da sua linha 32 válida a partir de 28 de agosto de 2023

Alterações na Linha 12 ZI

A linha 12 ZI servirá sistematicamente a estação Goussainville e conecta as áreas industriais de Goussainville ao RER D em menos de 10 minutos.

Consulte os horários da sua linha 12 ZI válida a partir de 28 de agosto de 2023

Alterações na linha 11

A Linha 11 melhora a oferta no horário do almoço, com um ônibus a cada 10 minutos entre 11h20 e 12h20 em direção a Saint-Denis e entre 12h40 e 13h40 em direção a Goussainville.

3 corridas são adicionadas ao final do horário de pico da noite (uma largada às 19h24, outra às 19h48 e a última às 20h12 na direção de Goussainville)

Encontre todas as notícias do seu território no Twitter a partir de 28 de agosto: @RoissyO_IDFM