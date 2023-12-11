Uma renumeração completa das linhas para maior clareza

Por que o número da minha linha de ônibus está mudando?

A rede de ônibus em Île-de-France é composta por quase 1.900 linhas, e o sistema atual de numeração faz com que muitas linhas tenham o mesmo número. As ferramentas de busca de horários e rotas são regionais, então muitas vezes é difícil encontrar a linha que você tem interesse. Por exemplo, existem 13 linhas de ônibus que têm o número 10!

Como eu encontro um caminho com os novos problemas?

Île-de-France foi dividida em departamentos e setores, cada um com um código específico. Na região de Grand Versailles, todas as suas linhas agora são renomeadas a partir do código de área "62", ao qual um número é adicionado em linha consistente com o nome antigo da linha (por exemplo, a linha 2 se torna a linha 6202 e a linha 11 passa a ser a linha 6211).

O que essa nova edição vai me trazer?

Você poderá encontrar sua linha de ônibus com mais facilidade, pois será a única em Île-de-France a ter esse número! Assim, ao digitar o número dele nos mecanismos de busca do aplicativo ou no site iledefrance-mobilites.fr, poderá acessar diretamente as informações que lhe dizem respeito.