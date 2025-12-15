Chega de ônibus entre Vélizy 2 e Université Paris-Saclay com a linha 9108!

De Vélizy 2 até a Université Paris-Saclay, a oferta de transporte é reforçada com uma partida a cada 12 minutos entre 7h e 9h30. Isso possibilita oferecer mais capacidade para viagens feitas pela manhã em direção ao Planalto de Saclay.

Por favor, note que algumas corridas terminam na parada Université Paris-Saclay; verifique o horário se você for na direção da Polytechnique Vauve ou da Mairie des Ulis.

Os tempos de viagem da linha também foram ajustados para levar melhor em conta os riscos de tráfego da N118, que está frequentemente congestionada.