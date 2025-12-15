Chega de ônibus entre Vélizy 2 e Université Paris-Saclay com a linha 9108!
De Vélizy 2 até a Université Paris-Saclay, a oferta de transporte é reforçada com uma partida a cada 12 minutos entre 7h e 9h30. Isso possibilita oferecer mais capacidade para viagens feitas pela manhã em direção ao Planalto de Saclay.
Por favor, note que algumas corridas terminam na parada Université Paris-Saclay; verifique o horário se você for na direção da Polytechnique Vauve ou da Mairie des Ulis.
Os tempos de viagem da linha também foram ajustados para levar melhor em conta os riscos de tráfego da N118, que está frequentemente congestionada.
Em Courtabœuf, sempre há mais ônibus!
Desde 22 de abril de 2025, as linhas 4602, 4621 e 4622 atendem o parque empresarial Courtaboeuf de forma mais acessível e com uma oferta aprimorada. Após alguns meses de operação, dois ajustes são propostos nas manhãs de dias úteis nas linhas 4602 e 4621.
Pela manhã, antes das 6h, a linha 4602 está muito movimentada na direção de Massy-Palaiseau. Para atender a essa demanda e melhorar as condições de viagem dos passageiros, 2 viagens são adicionadas às 4h45 e 5h30. Isso permite um intervalo de 15 minutos entre 4h30 e 6h da manhã. Na direção do shopping Ulis 2, é adicionada uma viagem.
A linha 4621 também conta com 2 viagens adicionais pela manhã para o shopping Ulis 2. Isso possibilita melhorar o acesso ao parque empresarial Courtaboeuf e oferecer a possibilidade de chegar antes das 6h no setor Courtaboeuf sul - Paraná.
Reforços da oferta também para linhas escolares
Após a implementação, em 3 de novembro de 2025, de duas viagens adicionais na linha 4614 para o Joseph BARA College (Palaiseau), está planejado o reforço da linha 4659 que atende o Alain Founier College (Orsay), com a implementação de um veículo adicional para as saídas de segunda, terça, quinta e sexta-feira às 16h15 e 17h15,
Além disso, a linha 4644 também se beneficia de um aumento no serviço noturno para os Laboratoires. Com 8 viagens adicionais e uma última partida às 20h30 de Massy-Palaiseau, a linha 4644 permite que os habitantes de Villejust e Nozay retornem à noite. Na direção de Massy-Palaiseau, o intervalo será de 12 minutos entre duas passagens.
Ajuste dos tempos de viagem para melhor regularidade
Para garantir horários adaptados às condições de tráfego, os tempos de viagem de várias linhas são revisados a partir de 5 de janeiro.
Isso diz respeito às linhas:
- 4605
- 4606
- 4609
- 4613
- 4617
- 9105
- e linhas regulares da escola (4651, 4653, 4657, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674). O horário de funcionamento dos estabelecimentos (chegadas pela manhã e partidas ao meio-dia ou à tarde) permanece inalterado. Apenas os horários de parada são ajustados.
Abertura do novo polo multimodal em Saint-Michel-sur-Orge
Após a reurbanização do hub de Jouy-en-Josas, servido pela linha 4609, os trabalhos de reurbanização do hub de Saint-Michel-sur-Orge estão chegando ao fim. O projeto irá melhorar as condições de acesso à estação para todos os tipos de transporte.
O movimento de pedestres, ônibus e bicicletas é priorizado e facilitado pela requalificação de muitos espaços públicos e pela instalação de instalações dedicadas.
A parada atual das linhas 4641, 4642 e 4643 localizada na praça será transferida para o novo centro multimodal (em direção a Massy-Palaiseau).
A parada na direção da Piscine de Sainte-Geneviève-des-Bois permanece inalterada.
Ponto de informação de trabalho
O território está passando por muitos trabalhos, o que impacta as condições de tráfego e pode causar atrasos.
Isso é especialmente verdadeiro para as obras no entroncamento de Corbeville (Orsay), que começaram em meados de novembro e durarão 3 anos. Na N118, a faixa lenta para veículos foi neutralizada entre Orsay e Christ de Saclay (em direção a Paris). O limite de velocidade também foi reduzido para 70 km/h. Isso está causando atrasos especialmente nas linhas 4617, 4627, 9105 e 9108.
