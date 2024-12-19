Notícias semelhantes

Linha 7
Algumas viagens durante a semana são escalonadas para melhorar os horários e conexões na estação Les Mureaux.
Linhas 14, 15 e 16
A parada "École de Musique" em Vernouillet agora foi renomeada para "Clos des Vignes".
Linha 21
A corrida das 12h40 do Collège Henri IV na quarta-feira ao meio-dia está adiada para 12h45 para melhorar o tempo de conexão entre a saída dos estudantes e a saída do veículo.
Linha 24
Algumas mudanças de corrida foram feitas para melhorar a legibilidade do horário.
Linhas 41 e 43
Ajustes nos horários e horários das viagens foram feitos para melhorar as conexões na estação.
Linha Expressa 100
Agora 2 novas paradas são atendidas:
- "Le Petit Moulin" em Chapet
- "Maison Blanche" em Orgeval
Novo esquema da sua linha Express 100
Linhas Expressas A14
Sua linha expressa A14 Les Mureaux - La Défense atende novas paradas em Les Mureaux:
- "Vigne Blanche" na direção de La Défense
- "Sablons" em 2 direções.
Novo diagrama da sua linha A14 Les Mureaux - La Défense
Por fim, serão feitos ajustes na linha A14 Verneuil Express, com mudanças em certas viagens e ajustes nos tempos de viagem, para melhorar a regularidade.
Os novos horários para suas linhas podem ser consultados na seção Circulação do portal Île-de-France Mobilités.
Boa viagem com nossas linhas!