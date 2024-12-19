Notícias semelhantes

Novos recursos nas suas linhas a partir de 6 de janeiro de 2025!

A partir de 6 de janeiro de 2025, serão feitas alterações em 11 rotas para melhorar a pontualidade e o serviço em vários pontos de parada.

Linha 7

Algumas viagens durante a semana são escalonadas para melhorar os horários e conexões na estação Les Mureaux.

Linhas 14, 15 e 16

A parada "École de Musique" em Vernouillet agora foi renomeada para "Clos des Vignes".

Linha 21

A corrida das 12h40 do Collège Henri IV na quarta-feira ao meio-dia está adiada para 12h45 para melhorar o tempo de conexão entre a saída dos estudantes e a saída do veículo.

Linha 24

Algumas mudanças de corrida foram feitas para melhorar a legibilidade do horário.

Linhas 41 e 43

Ajustes nos horários e horários das viagens foram feitos para melhorar as conexões na estação.

Linha Expressa 100

Agora 2 novas paradas são atendidas:

  • "Le Petit Moulin" em Chapet
  • "Maison Blanche" em Orgeval
Novo esquema da sua linha Express 100
Linhas Expressas A14

Sua linha expressa A14 Les Mureaux - La Défense atende novas paradas em Les Mureaux:

  • "Vigne Blanche" na direção de La Défense
  • "Sablons" em 2 direções.
Novo diagrama da sua linha A14 Les Mureaux - La Défense
Por fim, serão feitos ajustes na linha A14 Verneuil Express, com mudanças em certas viagens e ajustes nos tempos de viagem, para melhorar a regularidade.

Os novos horários para suas linhas podem ser consultados na seção Circulação do portal Île-de-France Mobilités.

Boa viagem com nossas linhas!

