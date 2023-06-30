Neste verão, a rodoviária está passando por uma reforma para se tornar acessível a todos. Durante o período de trabalho, as linhas do território de Sénart serão distribuídas por 5 polos diferentes:
O poste da Prefeitura:
Duas paradas temporárias serão instaladas ao longo da prefeitura no novo local, acessível em 4 minutos a partir da estação.
A primeira parada será para as partidas das linhas 32 e 31 em direção a Lieusaint-Point de Vue
O segundo em frente será para as chegadas da linha 33 e da linha 31 em direção à Gare de Cesson
O poste de Louise Michel:
Uma parada temporária também será instalada na rue Louise Michel, onde você pode encontrar os terminais da linha 32, o ponto de embarque da linha 33 e no
Voltei às aulas em setembro, linha 63.
O agrupamento de Jules Vallès:
As partidas e chegadas das linhas 34, 36 e 37 serão adiadas para as paradas temporárias localizadas na rue Jules Vallès.
O grupo de Léon Blum:
Uma parada temporária será instalada na rue Léon Blum para acomodar a linha CPSF neste verão e as linhas 61A e 62A no início do ano letivo em setembro.
O cluster da ZI Savigny Industrie:
Por fim, a linha 50 sai e chega à parada temporária na parada ZI Savigny Industrie.